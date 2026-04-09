Более 4,5 тыс. коммунальщиков и железнодорожников получают доплаты за ликвидацию последствий атак

Более 4,5 тысяч работников коммунальной сферы и железнодорожной отрасли начали получать дополнительные выплаты за участие в аварийно-восстановительных работах, выполненных в феврале при ликвидации последствий российских атак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

По его словам, дополнительные 20 тыс. грн насчитываются 4528 специалистам жилищно-коммунального хозяйства и "Укрзализныци", которые непосредственно привлекались к восстановлению систем жизнеобеспечения после обстрелов.

Правительство ранее приняло решение о выделении 281,3 млн грн на такие выплаты в рамках экспериментального проекта поддержки работников, задействованных в ликвидации последствий атак в январе-марте этого года.

Из этой суммы 90,56 млн. грн. направлено через Министерство развития общин и территорий для коммунальщиков и железнодорожников, еще 190,74 млн. грн. — через Министерство энергетики для энергетиков.

В рамках программы также расширен список предприятий, чтобы охватить большее количество работников, участвовавших в восстановительных работах после российских ударов.

Напомним, в начале февраля правительство поддержало инициативу Министерства развития общин и территорий по введению ежемесячных доплат работникам "Укрзализныци", которые привлечены к ликвидации последствий российских обстрелов. До конца отопительного сезона такие работники будут получать дополнительно по 20 тысяч гривен.