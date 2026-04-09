Понад 4,5 тис. комунальників і залізничників отримують доплати за ліквідацію наслідків атак

Понад 4,5 тис. комунальників і залізничників отримують доплати / Depositphotos

Понад 4,5 тис. працівників комунальної сфери та залізничної галузі почали отримувати додаткові виплати за участь в аварійно-відновлювальних роботах, виконаних у лютому під час ліквідації наслідків російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

За його словами, додаткові 20 тис. грн нараховуються 4 528 фахівцям житлово-комунального господарства та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучалися до відновлення систем життєзабезпечення після обстрілів.

Уряд раніше ухвалив рішення про виділення 281,3 млн грн на такі виплати в межах експериментального проєкту підтримки працівників, задіяних у ліквідації наслідків атак у січні–березні цього року.

Із цієї суми 90,56 млн грн спрямовано через Міністерство розвитку громад та територій для комунальників і залізничників, ще 190,74 млн грн — через Міністерство енергетики для енергетиків.

У межах програми також розширено перелік підприємств, щоб охопити більшу кількість працівників, які брали участь у відновлювальних роботах після російських ударів.

Нагадаємо, на початку лютого уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щомісячних доплат працівникам “Укрзалізниці”, які залучені до ліквідації наслідків російських обстрілів. До кінця опалювального сезону такі працівники отримуватимуть додатково по 20 тисяч гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко