Более 5,5 млн кубометров за полгода: "Леса Украины" наращивают реализацию

Государственное предприятие "Леса Украины" за первое полугодие 2026 года отгрузило потребителям более 5,5 млн кубометров лесопродукции, что на 300 тыс. м³ больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба предприятия.

Продажи древесины выросли

В предприятии отмечают, что в первом квартале спрос был сдержан из-за перебоев с электроснабжением и логистических трудностей, вызванных длительными морозами. В то же время во втором квартале ситуация улучшилась: в мае реализация превысила 1 млн кубометров, а в июне выросла до 1,14 млн кубометров - это лучший месячный результат с начала года.

Если нынешние темпы сохранятся, предприятие рассчитывает полностью выполнить план по заготовке и реализации древесины в 2026 году.

Цены на древесину снизились

В течение первого полугодия цены на деловую древесину большинства пород постепенно корректировались после пиковых значений конца 2025 года. В то же время, стоимость дровяной древесины промышленного использования осталась практически неизменной — на уровне 2,4–2,5 тыс. грн за кубометр.

Средний уровень исполнения контрактов по итогам шести месяцев составил 88%. С учетом случаев, когда покупатели отказывались от приобретения или утрачивали это право, показатель достиг 97%. В предприятии отмечают, что примерно в трех четвертях случаев невыполнения договоров ответственность лежала именно на покупателях.

Наибольшие трудности возникли в прифронтовых регионах — Сумской, Черниговской и Харьковской, где деревообрабатывающие предприятия не выбрали около трети законтрактованной продукции из-за сложной ситуации безопасности и разрушения производственной и логистической инфраструктуры.

В то же время, отдельные компании сознательно отказывались от выполнения форвардных контрактов с фиксированной ценой, ожидая дальнейшего снижения стоимости древесины. Если в прошлом году такие контракты выполнялись почти полностью, то уровень их выполнения сократился до 70%.

Об остатках на складах и предложении

Из-за слабого спроса в начале года предприятие было вынуждено активнее использовать так называемые "голландские" аукционы со снижением цены для реализации невостребованной продукции, прежде деловой сосны.

В первом квартале таким способом было продано почти 100 тыс. кубометров древесины, во втором - еще 284 тыс. кубометров. Это позволило за три месяца сократить складские остатки на 140 тыс. кубометров, в том числе запасы круглых хвойных лесоматериалов уменьшились на 127 тыс. кубометров. В общем, остатки деловой сосны сократились примерно на 30%.

В "Лесах Украины" также признали, что отдельные надлесничества Карпатского региона не обеспечили ритмическую заготовку из-за задержек с оформлением материалов лесоустройства и выдачей лесорубных билетов. В настоящее время предприятие работает над устранением этих проблем.

Несмотря на вызовы в прифронтовых регионах, компании отмечают восстановление баланса между спросом и предложением и планируют до конца года увеличить предложение древесины на рынке еще на 1 млн кубометров.

Напомним, рекордная заготовка столкнулась со слабым спросом, из-за чего деревообработчики сокращают закупки. Государственное предприятие "Леса Украины" в 2026 году значительно нарастило объемы вырубки и планировало выставить на торги рекордные партии сырья, однако из-за падения спроса на рынке древесина начала накапливаться на складах, что заставило пересматривать условия ее продажи.