Понад 5,5 млн кубометрів за пів року: "Ліси України" нарощують реалізацію

Державне підприємство “Ліси України” за перше півріччя 2026 року відвантажило споживачам понад 5,5 млн кубометрів лісопродукції, що на 300 тис. м³ більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба підприємства.

Продажі деревини зросли

У підприємстві зазначають, що в першому кварталі попит був стриманим через перебої з електропостачанням та логістичні труднощі, спричинені тривалими морозами. Водночас у другому кварталі ситуація покращилася: у травні реалізація перевищила 1 млн кубометрів, а в червні зросла до 1,14 млн кубометрів - це найкращий місячний результат від початку року.

Якщо нинішні темпи збережуться, підприємство розраховує повністю виконати план із заготівлі та реалізації деревини у 2026 році.

Ціни на деревину знизилися

Протягом першого півріччя ціни на ділову деревину більшості порід поступово коригувалися після пікових значень кінця 2025 року. Водночас вартість дров'яної деревини промислового використання залишилася практично незмінною — на рівні 2,4–2,5 тис. грн за кубометр.

Середній рівень виконання контрактів за підсумками шести місяців становив 88%. З урахуванням випадків, коли покупці відмовлялися від придбання або втрачали це право, показник досяг 97%. У підприємстві зазначають, що приблизно у трьох чвертях випадків невиконання договорів відповідальність лежала саме на покупцях.

Найбільші труднощі виникли у прифронтових регіонах — на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, де деревообробні підприємства не вибрали близько третини законтрактованої продукції через складну безпекову ситуацію та руйнування виробничої й логістичної інфраструктури.

Водночас окремі компанії свідомо відмовлялися від виконання форвардних контрактів із фіксованою ціною, очікуючи подальшого зниження вартості деревини. Якщо торік такі контракти виконувалися майже повністю, то цьогоріч рівень їх виконання скоротився до 70%.

Про залишки на складах і пропозицію

Через слабкий попит на початку року підприємство було змушене активніше використовувати так звані "голландські" аукціони зі зниженням ціни для реалізації незатребуваної продукції, насамперед ділової сосни.

У першому кварталі таким способом продали майже 100 тис. кубометрів деревини, у другому - ще 284 тис. кубометрів. Це дозволило за три місяці скоротити складські залишки на 140 тис. кубометрів, зокрема запаси круглих хвойних лісоматеріалів зменшилися на 127 тис. кубометрів. Загалом залишки ділової сосни скоротилися приблизно на 30%.

У "Лісах України" також визнали, що окремі надлісництва Карпатського регіону не забезпечили ритмічну заготівлю через затримки з оформленням матеріалів лісовпорядкування та видачею лісорубних квитків. Наразі підприємство працює над усуненням цих проблем.

Попри виклики у прифронтових регіонах, у компанії відзначають відновлення балансу між попитом і пропозицією та планують до кінця року збільшити пропозицію деревини на ринку ще на 1 млн кубометрів.

Нагадаємо, рекордна заготівля зіштовхнулася зі слабким попитом, через що деревообробники скорочують закупівлі. Державне підприємство "Ліси України" у 2026 році значно наростило обсяги вирубки та планувало виставити на торги рекордні партії сировини, проте через падіння попиту на ринку деревина почала накопичуватися на складах, що змусило переглядати умови її продажу.