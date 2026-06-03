Более шести тысяч трудовых мигрантов заехали в Украину в прошлом году: какая потребность рынка труда

Украинский рынок труда фиксирует глубокий дефицит рабочей силы, поскольку привлечение иностранных специалистов покрывает лишь скудную часть потребностей бизнеса. Для стабильного развития в стране необходимо дополнительно привлечь 4,5 миллиона работников. Однако реальные показатели трудовой миграции значительно ниже.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным источников агентства, в 2025 году работодатели получили 9582 разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, но 3310 документов было отменено. В итоге в стране осталось работать 6272 иностранных мигранта, что составляет лишь 0,14% от необходимого количества рабочих рук.

Как пишет "Интерфакс-Украина", согласно статистике Государственной службы занятости до начала полномасштабного вторжения компании ежегодно оформлялось около 21 тысячи таких разрешений. После 2022 года этот показатель значительно уменьшился . Например, в 2024 году было выдано 4720 разрешений, в 2025 году – 7483. Это более чем вдвое меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Государственная миграционная служба обнародовала несколько иные статистические данные. На 31 декабря 2025 на учете в Украине состояло 47 684 иностранца и лица без гражданства с временным статусом. Из этого количества в течение 2025 впервые оформили 8440 видов на временное проживание.

Присутствие иностранцев на отечественном рынке остается крайне малым. Главной причиной является сложный процесс оформления документов. Кроме обязательного согласия работодателя, потенциальным работникам приходится проходить проверки. Также на ситуацию влияют длительные процедуры получения визы и процесс согласования вида на жительство. Через эти барьеры в Украину доезжает только часть заинтересованных рабочих.

Для преодоления кадрового кризиса эксперты предлагают изменить государственный подход к привлечению людей. Собеседник агентства подчеркнул: "Поэтому сейчас необходимо разработать новую миграционную политику, взяв в пример законодательство таких успешных в этом вопросе стран как Канада, Австралия или Израиль. Тогда не будет никаких спекуляций и станет решаться проблема обеспечения рабочих рук для украинского бизнеса".

Хотя, по его мнению, безусловно лучше сделать акцент на сохранение внутреннего трудового потенциала, чтобы украинцы возвращались из ЕС и не выезжали туда.

Ранее сообщалось, что в Украине временно проживают в 3,9 раза меньше иностранцев, чем было до полномасштабной войны. В прошлом году больше всего трудовых мигрантов приехало в Украину из Турции. Работу в Украине также ищут граждане Индии, США, Великобритании, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Пакистана, Колумбии.