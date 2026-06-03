Понад шість тисяч трудових мігрантів заїхали в Україну торік: яка потреба ринку праці

Український ринок праці фіксує глибокий дефіцит робочої сили, оскільки залучення іноземних фахівців покриває лише мізерну частину потреб бізнесу. Для стабільного розвитку країні необхідно додатково залучити 4,5 мільйона працівників. Проте реальні показники трудової міграції є значно нижчими.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними джерел агентства, у 2025 році роботодавці отримали 9582 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, але водночас 3310 документів було скасовано. У підсумку в країні залишилося працювати 6272 іноземні мігранти, що становить лише 0,14% від необхідної кількості робочих рук.

Як пише "Інтерфакс-Україна", згідно зі статистикою Державної служби зайнятості до початку повномасштабного вторгнення компанії щороку оформлювали близько 21 тисячі таких дозволів. Після 2022 року цей показник значно зменшився. Наприклад, у 2024 році було видано 4720 дозволів, у 2025 році – 7483. Це більш ніж удвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Державна міграційна служба оприлюднила дещо інші статистичні дані. На 31 грудня 2025 року на обліку в Україні перебувало 47 684 іноземці та особи без громадянства з тимчасовим статусом. Із цієї кількості протягом 2025 року вперше оформили 8440 посвідок на тимчасове проживання.

Присутність іноземців на вітчизняному ринку залишається вкрай малою. Головною причиною є складний процес оформлення документів. Окрім обов'язкової згоди від роботодавця, потенційним працівникам доводиться проходити перевірки. Також на ситуацію впливають тривалі процедури отримання візи та процес погодження посвідки на проживання. Через ці бар'єри до України доїжджає лише частина зацікавлених робітників.

Для подолання кадрової кризи експерти пропонують змінити державний підхід до залучення людей. Співрозмовник агентства наголосив: "Тому зараз необхідно розробити нову міграційну політику, взявши за приклад законодавство таких успішних у цьому питанні країн як Канада, Австралія або Ізраїль. Тоді не буде ніяких спекуляцій та стане вирішуватись проблема забезпечення робочих рук для українського бізнесу".

Хоча, на його думку, безумовно найкраще зробити акцент на збереження внутрішнього трудового потенціалу, щоб українці поверталися з ЄС і не виїжджали туди.

Раніше повідомлялося, що в Україні тимчасово проживають у 3,9 раза менше іноземців, ніж було до повномасштабної війни. Минулого року найбільше трудових мігрантів заїхало до України з Туреччини. Роботу в Україні також шукають громадяни Індії, США, Великої Британії, Узбекистану, Азербайджану, Китаю, Пакистану, Колумбії.