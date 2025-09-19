Более трети своих сбережений украинцы держат в валюте

По данным Национального банка Украины, по состоянию на начало августа 2025 года 1,23 трлн грн кредитов ссудили украинцы и бизнес. Основные заемщики — бизнес (74%), но быстрее всего растут кредиты людей (+22% за год). В то же время сумма депозитов в 2,3 раза больше суммы кредитов. Более трети этих депозитов — в валюте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 1,23 трлн грн. кредитов выдано финансовыми учреждениями по состоянию на начало августа этого года. Это на 15% больше, чем на тот же период в прошлом году, и на 26% больше, чем до начала полномасштабной войны.

74% суммы кредитов выдано бизнесу

По данным аналитиков, преимущественно деньги занимал бизнес — 909,3 млрд грн (74%), тогда как на граждан приходится 316,1 млрд грн.

При этом объем кредитов для украинцев увеличился на 22% за год, тогда как для компаний только на 13%.

В "Опендатаботе" отмечают, что после начала полномасштабного вторжения банки резко сократили кредитование, а доля проблемных кредитов возросла. Но уже с лета 2023 года ситуация стабилизировалась. В результате за два года кредитование украинцев выросло в полтора раза, а для бизнеса – на четверть.

В основном берут кредиты в гривне: 97% кредитов людей и 72% бизнеса. Валютные ссуды украинцев остаются минимальными: только 3% (239 млн долл., или 10 млрд грн в гривневом эквиваленте), причем более 90% из них неработающие.

Сумма депозитов в 2,3 раза больше суммы кредитов

В отличие от кредитов объем депозитов в украинских банках постоянно растет. На начало августа 2025 года 2,79 трлн грн разместили на счетах клиенты банков. Это в 2,3 раза больше, чем взяли в кредит.

Бизнес держит на депозитах 1,49 трлн грн (53%), население – 1,3 трлн грн (47%).

Аналитики констатируют, что темпы прироста депозитов замедлились: если в начале полномасштабной войны они росли на 30% каждый год, то сейчас только на 11%.

Гривневые депозиты стабильно растут, в то время как валютные в первые месяцы войны уменьшились на 15%. Сейчас они превышают уровень июля 2021 года: у бизнеса на 21%, у населения — на 10%.

В целом доля валютных депозитов составляет 28% у бизнеса и 34% у граждан на август 2025 года. Аналитики отмечают, что более трети своих сбережений украинцы и дальше держат в валюте.

Заметим, банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.