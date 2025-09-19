- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Понад третину своїх заощаджень українці тримають у валюті
За даними Національного банку України, станом на початок серпня 2025 року 1,23 трлн грн кредитів позичили українці та бізнес. Основні позичальники — бізнес (74%), але найшвидше зростають кредити людей (+22% за рік). Водночас сума депозитів у 2,3 раза більша за суму кредитів. Понад третину цих депозитів — у валюті.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".
Зазначається, що 1,23 трлн грн кредитів видано фінансовими установами станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж на той самий період торік, та на 26% більше, ніж до початку повномасштабної війни.
74% суми кредитів видано бізнесу
За даними аналітиків, переважно, гроші позичав бізнес — 909,3 млрд грн (74%), тоді як на громадян припадає 316,1 млрд грн.
При цьому обсяг кредитів для українців збільшився на 22% за рік, тоді як для компаній — лише на 13%.
В "Опендатабот" наголошують, що після початку повномасштабного вторгнення банки різко скоротили кредитування, а частка проблемних кредитів зросла.Але вже з літа 2023 року ситуація стабілізувалась. У результаті за два роки кредитування українців зросло у півтора раза, а для бізнесу — на чверть.
Здебільшого беруть кредити у гривні: 97% кредитів людей та 72% — бізнесу. Валютні позики українців залишаються мінімальним: лише 3% (239 млн дол., або 10 млрд грн у гривневому еквіваленті), причому понад 90% з них є непрацюючими.
Сума депозитів у 2,3 раза більша за суму кредитів
На відміну від кредитів, обсяг депозитів в українських банках постійно зростає. Станом на початок серпня 2025 року 2,79 трлн грн розмістили на рахунках клієнти банків. Це у 2,3 раза більше, ніж взяли в кредит.
Бізнес тримає на депозитах 1,49 трлн грн (53%), населення — 1,3 трлн грн (47%).
Аналітики констатують, що темпи приросту депозитів сповільнилися: якщо на початку повномасштабної війни вони зростали на 30% щороку, то зараз лише на 11%.
Гривневі депозити стабільно зростають, тоді як валютні у перші місяці війни зменшилися на 15%. Нині ж вони перевищують рівень липня 2021 року: у бізнесу на 21%, у населення — на 10%.
Загалом частка валютних депозитів становить 28% у бізнесу та 34% у громадян станом на серпень 2025 року. Аналітики зауважують, що понад третину своїх заощаджень українці й надалі тримають у валюті.
Зауважимо, банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року