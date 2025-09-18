Реструктуризація кредитів: підприємці погасили 900 млн грн боргів перед банками-банкрутами

З 2022 року позичальники банків, що знаходяться під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), активно користуються програмами реструктуризації кредитів. За цей період було погашено 1,32 млрд грн боргів. Особливо високу активність показали підприємці — вони погасили понад 900 млн грн від загальної суми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ФГВФО.

Лише за серпень 2025 року надходження від реструктуризації кредитів у банках-банкрутах склали 29,5 млн грн.

Чому реструктуризація вигідна?

Програма реструктуризації надає позичальникам такі ключові переваги:

збереження позитивної кредитної історії;

можливість отримати зручний графік погашення боргу;

гарантія того, що кредит не буде проданий колекторам.

На сьогодні понад 98% підприємців, які звернулися за реструктуризацією, отримали позитивне рішення. При цьому 93% з них успішно виконують узгоджені умови.

Умови для фізичних та юридичних осіб

Для фізичних осіб діють спрощені умови: до 31 серпня 2026 року ставки становлять 0,001% річних та 1 копійка комісії. Для цього потрібно щомісяця погашати від 10 тис. грн (для іпотеки) або від 1 тис. грн (для інших кредитів).

Юридичні особи та ФОП можуть скористатися рекомендованими умовами:

перший внесок – 5% від суми;

повне погашення боргу протягом ліквідації банку;

процентна ставка залежить від терміну: до 18 місяців – 0,1% річних; від 19 до 24 місяців – 3%; понад 24 місяці – 5%.

У фонді нагадали, що позичальникам, які зацікавлені в реструктуризації, варто звернутися до банку-кредитора для отримання детальної консультації.

Раніше повідомлялося, що станом на серпень боржники банків-банкрутів повернули 1,29 млрд гривень.