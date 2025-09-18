Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Реструктуризация кредитов: предприниматели погасили 900 млн грн долгов перед банками-банкротами

гривна
С 2022 года предприниматели погасили 900 млн грн долгов. / Pixabay

С 2022 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), активно пользуются программами реструктуризации кредитов. За этот период было погашено 1,32 млрд грн долгов. Особо высокую активность показали предприниматели — они погасили более 900 млн грн от общей суммы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ФГВФЛ.

Только за август 2025 года поступления от реструктуризации кредитов в банках-банкротах составили 29,5 млн грн.

Почему реструктуризация выгодна?

Программа реструктуризации предоставляет заемщикам следующие ключевые преимущества:

  • сохранение положительной кредитной истории;
  • возможность получить удобный график погашения долга;
  • гарантия того, что кредит не будет продан коллекторам.

На сегодняшний день более 98% предпринимателей, обратившихся за реструктуризацией, получили положительное решение. При этом 93% из них успешно выполняют согласованные условия.

Условия для физических и юридических лиц

Для физических лиц действуют упрощенные условия: до 31 августа 2026 ставки составляют 0,001% годовых и 1 копейка комиссии. Для этого необходимо ежемесячно погашать от 10 тыс. грн (для ипотеки) или от 1 тыс. грн (для других кредитов).

Юридические лица и ФЛП могут воспользоваться рекомендуемыми условиями:

  • первый взнос – 5% от суммы;
  • полное погашение долга в течение ликвидации банка;
  • процентная ставка зависит от срока: до 18 месяцев – 0,1% годовых; от 19 до 24 месяцев – 3%; свыше 24 месяцев – 5%.

В фонде напомнили, что заемщикам, заинтересованным в реструктуризации, следует обратиться в банк-кредитор для получения детальной консультации.

Ранее сообщалось, что на август должники банков-банкротов вернули 1,29 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук