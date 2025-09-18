- Категория
Реструктуризация кредитов: предприниматели погасили 900 млн грн долгов перед банками-банкротами
С 2022 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), активно пользуются программами реструктуризации кредитов. За этот период было погашено 1,32 млрд грн долгов. Особо высокую активность показали предприниматели — они погасили более 900 млн грн от общей суммы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ФГВФЛ.
Только за август 2025 года поступления от реструктуризации кредитов в банках-банкротах составили 29,5 млн грн.
Почему реструктуризация выгодна?
Программа реструктуризации предоставляет заемщикам следующие ключевые преимущества:
- сохранение положительной кредитной истории;
- возможность получить удобный график погашения долга;
- гарантия того, что кредит не будет продан коллекторам.
На сегодняшний день более 98% предпринимателей, обратившихся за реструктуризацией, получили положительное решение. При этом 93% из них успешно выполняют согласованные условия.
Условия для физических и юридических лиц
Для физических лиц действуют упрощенные условия: до 31 августа 2026 ставки составляют 0,001% годовых и 1 копейка комиссии. Для этого необходимо ежемесячно погашать от 10 тыс. грн (для ипотеки) или от 1 тыс. грн (для других кредитов).
Юридические лица и ФЛП могут воспользоваться рекомендуемыми условиями:
- первый взнос – 5% от суммы;
- полное погашение долга в течение ликвидации банка;
- процентная ставка зависит от срока: до 18 месяцев – 0,1% годовых; от 19 до 24 месяцев – 3%; свыше 24 месяцев – 5%.
В фонде напомнили, что заемщикам, заинтересованным в реструктуризации, следует обратиться в банк-кредитор для получения детальной консультации.
Ранее сообщалось, что на август должники банков-банкротов вернули 1,29 млрд гривен.