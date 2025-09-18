Реструктуризация кредитов: предприниматели погасили 900 млн грн долгов перед банками-банкротами

С 2022 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), активно пользуются программами реструктуризации кредитов. За этот период было погашено 1,32 млрд грн долгов. Особо высокую активность показали предприниматели — они погасили более 900 млн грн от общей суммы.

Только за август 2025 года поступления от реструктуризации кредитов в банках-банкротах составили 29,5 млн грн.

Почему реструктуризация выгодна?

Программа реструктуризации предоставляет заемщикам следующие ключевые преимущества:

сохранение положительной кредитной истории;

возможность получить удобный график погашения долга;

гарантия того, что кредит не будет продан коллекторам.

На сегодняшний день более 98% предпринимателей, обратившихся за реструктуризацией, получили положительное решение. При этом 93% из них успешно выполняют согласованные условия.

Условия для физических и юридических лиц

Для физических лиц действуют упрощенные условия: до 31 августа 2026 ставки составляют 0,001% годовых и 1 копейка комиссии. Для этого необходимо ежемесячно погашать от 10 тыс. грн (для ипотеки) или от 1 тыс. грн (для других кредитов).

Юридические лица и ФЛП могут воспользоваться рекомендуемыми условиями:

первый взнос – 5% от суммы;

полное погашение долга в течение ликвидации банка;

процентная ставка зависит от срока: до 18 месяцев – 0,1% годовых; от 19 до 24 месяцев – 3%; свыше 24 месяцев – 5%.

В фонде напомнили, что заемщикам, заинтересованным в реструктуризации, следует обратиться в банк-кредитор для получения детальной консультации.

