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Большая летняя распродажа до -70% у LEROY MERLIN: горячий сезон скидок уже стартовал!

С 15 июля по 31 августа в сети LEROY MERLIN Украина действует сезонная распродажа
С 15 июля по 31 августа в сети LEROY MERLIN Украина действует сезонная распродажа

С 15 июля по 31 августа в сети LEROY MERLIN Украина действует сезонная распродажа — скидки до -70% более чем на 5 000 товаров. Если планируете ремонт, обновление дома или обустройство участка, это идеальное время покупать выгодно.

Самые низкие цены вы найдете на все группы товаров в этих отделах:

Строительные материалы:

  • гипсокартон, цемент, клей, утеплитель;
  • краски, грунтовки, штукатурки, фасадные и внутренние решения.

Товары для дома и интерьера:

  • роллеты, шторы, светильники, зеркала, полочки, элементы декора;
  • мебель для ванной, душевые системы, унитазы, смесители.

Инструменты и техника:

  • электроинструмент, шуруповерты, перфораторы - по сезонным ценам;
  • расходные материалы, оснастка — с ежедневным обновлением предложений.

На сезонных скидках выгодные предложения не заканчиваются, ведь у ЛЕРУА МАРЛЕН цены остаются стабильно низкими каждый день. Компания постоянно обновляет цены, чтобы предложить клиентам выгодные условия на рынке.

Кстати, в сети строительных гипермаркетов LEROY MERLIN Украина обновляется программа лояльности: новые бонусы больше не начисляются, но все накопленные до 1 января 2022 остаются в силе. Их можно использовать до 1 сентября 2025г. Успейте воспользоваться выгодой во время сезонной распродажи!

Сезонные скидки в ЛЕРУА МАРЛЕН – настоящий шанс сэкономить на всем спектре строительно-ремонтных товаров. Не откладывайте планы – количество акционных товаров ограничено. Посетите магазины или на сайт LEROY MERLIN в ближайшее время!