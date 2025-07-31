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Великий літній розпродаж до -70% у LEROY MERLIN: гарячий сезон знижок уже стартував!
З 15 липня до 31 серпня у мережі LEROY MERLIN Україна діє сезонний розпродаж — знижки до -70% на понад 5 000 товарів. Якщо плануєте ремонт, оновлення дому або облаштування ділянки, це ідеальний час купувати вигідно.
Найнижчі ціни ви знайдете на всі групи товарів у цих відділах:
Будівельні матеріали:
- гіпсокартон, цемент, клей, утеплювач;
- фарби, ґрунтівки, штукатурки, фасадні та внутрішні рішення.
Товари для дому та інтер'єру:
- ролети, штори, світильники, дзеркала, полички, елементи декору;
- меблі для ванної, душові системи, унітази, змішувачі.
Інструменти та техніка:
- електроінструмент, шуруповерти, перфоратори — за сезонними цінами;
- витратні матеріали, оснастка — зі щоденним оновленням пропозицій.
На сезонних знижках вигідні пропозиції не закінчуються, адже у ЛЕРУА МАРЛЕН ціни залишаються стабільно низькими щодня. Компанія постійно оновлює ціни, щоб запропонувати клієнтам найвигідніші умови на ринку.
До речі, у мережі будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN Україна оновлюється програма лояльності: нові бонуси більше не нараховуються, але всі накопичені до 1 січня 2022 року залишаються чинними. Їх можна використати до 1 вересня 2025 року. Встигніть скористатися вигодою під час сезонного розпродажу!
Сезонні знижки в ЛЕРУА МАРЛЕН — справжній шанс заощадити на всьому спектрі будівельно-ремонтних товарів. Не відкладайте плани — кількість акційних товарів обмежена. Завітайте до магазинів або на сайт LEROY MERLIN найближчим часом!