Великий літній розпродаж до -70% у LEROY MERLIN: гарячий сезон знижок уже стартував!

З 15 липня до 31 серпня у мережі LEROY MERLIN Україна діє сезонний розпродаж — знижки до -70% на понад 5 000 товарів. Якщо плануєте ремонт, оновлення дому або облаштування ділянки, це ідеальний час купувати вигідно.

Найнижчі ціни ви знайдете на всі групи товарів у цих відділах:

Будівельні матеріали:

гіпсокартон, цемент, клей, утеплювач;

фарби, ґрунтівки, штукатурки, фасадні та внутрішні рішення.

Товари для дому та інтер'єру:

р олети, штори, світильники, дзеркала, полички, елементи декору ;

меблі для ванної, душові системи, унітази, змішувачі.

Інструменти та техніка:

е лектроінструмент, шуруповерти, перфоратори — за сезонними цінами;

в итратні матеріали, оснастка — зі щоденним оновленням пропозицій.

На сезонних знижках вигідні пропозиції не закінчуються, адже у ЛЕРУА МАРЛЕН ціни залишаються стабільно низькими щодня. Компанія постійно оновлює ціни, щоб запропонувати клієнтам найвигідніші умови на ринку.

До речі, у мережі будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN Україна оновлюється програма лояльності: нові бонуси більше не нараховуються, але всі накопичені до 1 січня 2022 року залишаються чинними. Їх можна використати до 1 вересня 2025 року. Встигніть скористатися вигодою під час сезонного розпродажу!

Сезонні знижки в ЛЕРУА МАРЛЕН — справжній шанс заощадити на всьому спектрі будівельно-ремонтних товарів. Не відкладайте плани — кількість акційних товарів обмежена. Завітайте до магазинів або на сайт LEROY MERLIN найближчим часом!