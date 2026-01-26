Больше всего из украинских бизнесменов заработал Ринат Ахметов: кто в топе

"Опендатабот" составил список украинских бизнесменов. 67 тыс. владельцев компаний имеют доход от 10 млн. грн. Это всего 19% от общего количества бизнесменов. 73% из них – мужчины. Половина из них сосредоточена в 5 регионах: Киев и область, Львов, Днепропетровщина и Одесщина. 80% бизнесменов имеют годовой доход менее 100 млн. грн. Лидерство держит Ринат Ахметов, его компании вместе получают около 565,7 млрд грн дохода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что 67 651 бизнесмен в Украине владеет компаниями с доходом более 10 млн грн. Это 19% от общего количества владельцев бизнеса — среди тех, кто своевременно подал финансовую отчетность, таких в настоящее время насчитывается более 360 тысяч. Мужчины преобладают в списке лидеров украинского бизнеса: 73%.

География бизнеса

В "Опендатабот" отмечают, что больше всего бизнесменов сосредоточено в столице - 22% от общего количества. В тройку лидеров также входят Днепропетровщина (10%) и Львовщина (8%). Если добавить еще Киевскую и Одесскую, то половина всех бизнесменов страны сосредоточена в этих 5 регионах.

А вот наименьшая концентрация бизнесменов в прифронтовых – Николаевской (1%), Луганской (0,7%) и Херсонской областях (0,6%).

Список лидеров украинского бизнеса

Аналитики подчеркивают, что, чтобы попасть в сотню лидеров украинского бизнеса, нужно иметь доход компаний более 8,99 млрд грн. Входящий порог в топ-1000 значительно меньше: от 1,29 млрд грн в год.

80% бизнесменов в Украине получают менее 100 млн. грн. в год. Только 2% бизнесменов имеют доход более 1 млрд грн – это 1 355 бизнесменов.

70% бизнесменов, попавших в топ 100, имеют украинскую регистрацию. В пятерку также попали владельцы компаний с пропиской Кипра, Великобритании, США и Швейцарии.

В десятку лучших предпринимателей по доходу компаний попали хорошо знакомые украинцам имена. Держит лидерство Ринат Ахметов, его компании вместе получают около 565,7 млрд грн дохода.

Далее следует Виталий Антонов с регистрацией в Швейцарии, являющийся владельцем сети ОККО — его бизнесы в целом принесли 151,7 млрд грн дохода.

На третьем – Юрий Косюк, владелец компании МХП, с доходом 110,6 млрд грн.

В десятке есть также представители Израиля, Кипра, Монако. Единственная женщина в топе – Светлана Ивахов – владелица компаний WOG, КОМО и Галичина. Она занимает 9-е место с доходом 48,75 млрд грн.

Напомним, ранее "Опендатабот" сообщал, что 780 компаний начали процесс судебного банкротства в 2025 году. И это всего 10% от всех прекращений деятельности. Обращения крупнейших компаний-банкротов колеблются от 3,4 до 7,7 млрд грн. Неплатежеспособными в прошлом году становились компании, занимающиеся оптовой торговлей и сельским хозяйством. По количеству бизнес-банкротов лидирует Киев.