Найбільше з українських бізнесменів заробив Рінат Ахметов: хто в топі

“Опендатабот” склав перелік українських бізнесменів. 67 тис. власників компаній мають дохід від 10 млн грн. Це лишень 19% від загальної кількості бізнесменів. 73% з них — чоловіки. Половина з них зосереджена у 5 регіонах: Київ та область, Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина. 80% бізнесменів мають річний дохід менш як 100 млн грн. Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що 67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу — серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч. Чоловіки переважають у переліку лідерів українського бізнесу: 73%.

Географія бізнесу

В "Опендатабот" зазначають, що найбільше бізнесменів зосереджено у столиці — 22% від загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

А ось найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Перелік лідерів українського бізнесу

Аналітики наголошують, що щоб потрапити у сотню лідерів українського бізнесу, треба мати дохід компаній понад 8,99 млрд грн. Вхідний поріг у топ-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік.

80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн — це 1 355 бізнесменів.

70% бізнесменів, що потрапили у топ 100, мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.

До десятки найкращих підприємців за доходом компаній потрапили добре знайомі українцям імена. Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

Далі йде Віталій Антонов з реєстрацією у Швейцарії, який є власником мережі ОККО — його бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу.

На третьому — Юрій Косюк, власник компанії МХП, із доходом 110,6 млрд грн.

У десятці є також представники Ізраїлю, Кіпру, Монако. Єдина жінка у топі — Світлана Івахів — власниця компаній WOG, КОМО та Галичина. Вона посідає 9 місце з доходом 48,75 млрд грн.

Нагадаємо, раніше "Опендатабот" повідомляв, що 780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році. І це лише 10% від усіх припинень діяльності. Обіги найбільших компаній-банкрутів коливаються від 3,4 до 7,7 млрд грн. Неплатоспроможними торік ставали компанії, що займаються оптовою торгівлею та сільським господарством. За кількістю бізнесів-банкрутів лідирує Київ.