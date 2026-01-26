Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найбільше з українських бізнесменів заробив Рінат Ахметов: хто в топі

бізнес
Рейтинг українських бізнесменів за доходами очолив Рінат Ахметов / Depositphotos

“Опендатабот” склав перелік українських бізнесменів. 67 тис. власників компаній мають дохід від 10 млн грн. Це лишень 19% від загальної кількості бізнесменів. 73% з них — чоловіки. Половина з них зосереджена у 5 регіонах: Київ та область, Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина. 80% бізнесменів мають річний дохід менш як 100 млн грн. Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що 67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу — серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч. Чоловіки переважають у переліку лідерів українського бізнесу: 73%.

Географія бізнесу

В "Опендатабот" зазначають, що найбільше бізнесменів зосереджено у столиці — 22% від загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

А ось найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Фото 2 — Найбільше з українських бізнесменів заробив Рінат Ахметов: хто в топі

Перелік лідерів українського бізнесу

Аналітики наголошують, що щоб потрапити у сотню лідерів українського бізнесу, треба мати дохід компаній понад 8,99 млрд грн. Вхідний поріг у топ-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік.

80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн — це 1 355 бізнесменів.

Фото 3 — Найбільше з українських бізнесменів заробив Рінат Ахметов: хто в топі

70% бізнесменів, що потрапили у топ 100, мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.

Фото 4 — Найбільше з українських бізнесменів заробив Рінат Ахметов: хто в топі

До десятки найкращих підприємців за доходом компаній потрапили добре знайомі українцям імена. Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

Далі йде Віталій Антонов з реєстрацією у Швейцарії, який є власником мережі ОККО — його бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу.

На третьому — Юрій Косюк, власник компанії МХП, із доходом 110,6 млрд грн.

У десятці є також представники Ізраїлю, Кіпру, Монако. Єдина жінка у топі — Світлана Івахів — власниця компаній WOG, КОМО та Галичина. Вона посідає 9 місце з доходом 48,75 млрд грн.

Нагадаємо, раніше "Опендатабот" повідомляв, що 780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році. І це лише 10% від усіх припинень діяльності. Обіги найбільших компаній-банкрутів коливаються від 3,4 до 7,7 млрд грн. Неплатоспроможними торік ставали компанії, що займаються оптовою торгівлею та сільським господарством. За кількістю бізнесів-банкрутів лідирує Київ.

Автор:
Світлана Манько