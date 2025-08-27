Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Борьба с "тенью". Работодатели получили штрафы на 25 млн грн за ненадлежащее оформление работников

налоги
Более 3,3 тыс. работников официально оформили после проверок ГНС / Depositphotos

За семь месяцев 2025 года в ходе фактических проверок Государственная налоговая служба выявила почти 2 тысячи случаев нарушения трудового законодательства, касающихся ненадлежащего оформления наемных работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, результатами таких проверок работодатели оформили трудовые отношения с более чем 3,3 тысячами работников.

Кроме того, в межрегиональные подразделения Гоструда передано более 1,2 тысячи материалов для применения штрафов.

Сейчас на их основании уже вынесены штрафные санкции на 25 млн гривен.

По почти 600 фактам нарушений трудового законодательства субъектам ведения хозяйства было вынесено предупреждение.

В ГНС напомнили, что своевременное оформление трудовых отношений – обязанность работодателя, а несоблюдение законодательства влечет значительные финансовые и административные последствия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4412-IX, устанавливающий четкие правила приостановки, возобновления и прекращения трудовых договоров в условиях военного положения.

Автор:
Светлана Манько