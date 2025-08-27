Боротьба з "тінню". Роботодавці отримали штрафів на 25 млн грн за неналежне оформлення працівників

За сім місяців 2025 року під час фактичних перевірок Державна податкова служба виявила майже 2 тисячі випадків порушення трудового законодавства, що стосуються неналежного оформлення найманих працівників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, результатами таких перевірок роботодавці оформили трудові відносини з понад 3,3 тисячами працівників.

Крім того, до міжрегіональних підрозділів Держпраці передані понад 1,2 тисячі матеріалів для застосування штрафів.

Наразі на їх підставі уже винесено штрафних санкцій на 25 млн гривень.

За майже 600 фактами порушень трудового законодавства суб’єктам господарювання було винесено попередження.

У ДПС нагадали, що своєчасне оформлення трудових відносин – обов’язок роботодавця, а недотримання законодавства тягне за собою значні фінансові та адміністративні наслідки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4412-IX, який встановлює чіткі правила призупинення, поновлення та припинення трудових договорів в умовах воєнного стану.