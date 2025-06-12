Трудові гарантії від держави: президент підписав закон про захист працівників під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4412-IX, який встановлює чіткі правила призупинення, поновлення та припинення трудових договорів в умовах воєнного стану.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Як змінилось трудове законодавство

Закон встановлює низку важливих гарантій для працівників і роботодавців у період воєнного стану:

Захист працівників у зоні бойових дій. Працівників, чий офіс чи робоче місце розташоване на території активних бойових дій, не можуть звільнити за відсутність на роботі. Такі обставини не вважаються прогулом (відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Постійний зв’язок. Обидві сторони трудових відносин — як роботодавець, так і працівник — зобов’язані підтримувати актуальні контактні дані й бути на зв’язку, навіть під час призупинення трудового договору.

Обмежений строк призупинення договору. Трудовий договір може бути призупинений за ініціативою будь-якої зі сторін максимум на 90 календарних днів. Продовження цього строку можливе лише за взаємною згодою, але не довше, ніж до завершення воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон про обмін інформацією та призупинення трудових договорів, щоб врегулювати питання, що виникли у працівників і роботодавців під час воєнного стану. Наголошується, що закон сприятиме створенню належних правових підстав та умов для поступового скорочення кількості призупинених трудових договорів.

Також Рада також прийняла у І читанні законопроєкт №9510 про посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у разі неплатоспроможності роботодавця.