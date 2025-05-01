Рада врегулювала питання призупинення трудових договорів під час воєнного стану: що зміниться

Верховна Рада 1 травня ухвалила закон про обмін інформацією та призупинення трудових договорів, щоб врегулювати питання, що виникли у працівників і роботодавців під час воєнного стану.

Про це інформує сайт ВР.

Йдеться про зміни до Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" щодо обміну інформацією та призупинення дії трудового договору" (законопроект 12255-1).

Згідно з новим законом, відсутність на роботі працівника, чиє робоче місце розташоване в районі активних бойових дій, не вважатиметься прогулом і не може бути підставою для звільнення за цією статтею Кодексу законів про працю (п. 4 ч. 1 ст. 40).

Також закон встановлює:

за ініціативою однієї зі сторін максимальний строк призупинення дії трудового договору – не більше ніж 90 календарних днів під час дії воєнного стану;

за згодою сторін строк призупинення дії трудового договору може бути подовжений на строк понад 90 календарних днів, але не більше ніж до дня припинення або скасування воєнного стану;

обов’язок сторін трудового договору постійно (в тому числі й під час призупинення дії трудового договору) забезпечувати можливість комунікації та невідкладно (у строк не більше ніж 10 календарних днів) інформувати іншу сторону про зміну своїх контактних даних (поштової адреси, адреси електронної пошти (за наявності), номерів телефону);

підстави припинення та відновлення призупиненого трудового договору;

порядок здійснення комунікації з працівниками, роботодавцем та з роботодавцем - фізичною особою, яка не є підприємцем;

строк у 14 календарних днів для повідомлення роботодавцем працівника про необхідність стати до роботи;

право сторін призупиненого трудового договору припинити такий трудовий договір з підстав, визначених законом.

Прийнятий Закон сприятиме створенню належних правових підстав та умов для поступового скорочення кількості призупинених трудових договорів.

Нагадаємо, що Рада також прийняла у І читанні законопроєкт №9510 про посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у разі неплатоспроможності роботодавця.