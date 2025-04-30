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Пеня за кожен день затримки: Рада схвалила захист працівників від зарплатних боргів

зарплата
Рада посилила захист від затримок зарплат / Depositphotos

Верховна Рада прийняла у І читанні законопроєкт №9510 про посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у разі неплатоспроможності роботодавця.

Про це інформує сайт ВР.

Повідомляється, що документ має на меті розв'язати проблему тривалої заборгованості із заробітної плати, яка особливо загострилася через військову агресію та економічні потрясіння.

Основні положення закону:

  • Якщо виплата затримується більше ніж на 15 днів, працівник має право тимчасово припинити роботу; 
  •  Роботодавець зобов'язаний сплатити пеню за кожен день затримки, не менше облікової ставки НБУ; 
  •  Працівникам гарантована компенсація за затримку заробітної плати; 
  •  Створюється механізм гарантійної установи для виплати компенсацій у разі банкрутства роботодавця; 
  •  Компенсація може складати до трьох середньомісячних заробітних плат, але не більше 12 мінімальних.

Як зазначається, законопроєкт спрямований на покращення захисту трудових прав, особливо в умовах економічної нестабільності. Очікується, що він сприятиме своєчасній виплаті заробітних плат та допоможе уникнути подальших проблем з боргами на підприємствах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон № 10164-1, який врегульовує окремі питання надомної та дистанційної роботи. Закон передбачає, що  батьки, які мають дитину до 14 років, що навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу, за погодженням із роботодавцем.

Автор:
Тетяна Бесараб