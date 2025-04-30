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Пеня за каждый день задержки: Рада одобрила защиту работников от зарплатных долгов
Верховная Рада приняла в І чтении законопроект №9510 об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя
Об этом сообщает сайт ВР.
Сообщается, что цель документа решить проблему длительной задолженности по заработной плате, которая особенно обострилась из-за военной агрессии и экономических потрясений.
Основные положения закона:
- Если выплата задерживается более чем на 15 дней, работник вправе временно прекратить работу;
- Работодатель обязан уплатить пеню за каждый день задержки, не менее учетной ставки НБУ;
- Работникам гарантирована компенсация за задержку заработной платы;
- Создается механизм гарантийного учреждения для выплаты компенсаций при банкротстве работодателя;
- Компенсация может составлять до трех среднемесячных заработных плат, но не больше 12 минимальных.
Как отмечается, законопроект направлен на улучшение защиты трудовых прав, особенно в условиях экономической нестабильности. Ожидается, что он будет способствовать своевременной выплате заработных плат и поможет избежать дальнейших проблем с долгами на предприятиях.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон № 10164-1 , который урегулирует отдельныевопросы надомной и дистанционной работы .