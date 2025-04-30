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Пеня за каждый день задержки: Рада одобрила защиту работников от зарплатных долгов

зарплата
Рада усилила защиту от задержек зарплат / Depositphotos

Верховная Рада приняла в І чтении законопроект №9510 об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя

Об этом сообщает сайт ВР.

Сообщается, что цель документа решить проблему длительной задолженности по заработной плате, которая особенно обострилась из-за военной агрессии и экономических потрясений.

Основные положения закона:

  • Если выплата задерживается более чем на 15 дней, работник вправе временно прекратить работу;
  • Работодатель обязан уплатить пеню за каждый день задержки, не менее учетной ставки НБУ;
  • Работникам гарантирована компенсация за задержку заработной платы;
  • Создается механизм гарантийного учреждения для выплаты компенсаций при банкротстве работодателя;
  • Компенсация может составлять до трех среднемесячных заработных плат, но не больше 12 минимальных.

Как отмечается, законопроект направлен на улучшение защиты трудовых прав, особенно в условиях экономической нестабильности. Ожидается, что он будет способствовать своевременной выплате заработных плат и поможет избежать дальнейших проблем с долгами на предприятиях.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон № 10164-1 , который урегулирует отдельныевопросы надомной и дистанционной работы .

Автор:
Татьяна Бессараб