Пеня за каждый день задержки: Рада одобрила защиту работников от зарплатных долгов

Верховная Рада приняла в І чтении законопроект №9510 об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя

Об этом сообщает сайт ВР.

Сообщается, что цель документа решить проблему длительной задолженности по заработной плате, которая особенно обострилась из-за военной агрессии и экономических потрясений.

Основные положения закона:

Если выплата задерживается более чем на 15 дней, работник вправе временно прекратить работу;

Работодатель обязан уплатить пеню за каждый день задержки, не менее учетной ставки НБУ;

Работникам гарантирована компенсация за задержку заработной платы;

Создается механизм гарантийного учреждения для выплаты компенсаций при банкротстве работодателя;

Компенсация может составлять до трех среднемесячных заработных плат, но не больше 12 минимальных.

Как отмечается, законопроект направлен на улучшение защиты трудовых прав, особенно в условиях экономической нестабильности. Ожидается, что он будет способствовать своевременной выплате заработных плат и поможет избежать дальнейших проблем с долгами на предприятиях.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон № 10164-1 , который урегулирует отдельныевопросы надомной и дистанционной работы .