Рада урегулировала вопрос приостановления трудовых договоров во время военного положения: что изменится

Верховная Рада 1 мая приняла закон об обмене информацией и приостановлении трудовых договоров, чтобы урегулировать вопросы, возникшие у работников и работодателей во время военного положения.

Об этом сообщает сайт ВР.

Речь идет об изменениях в Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" по обмену информацией и приостановке действия трудового договора" ( законопроект 12255-1 ).

Согласно новому закону, отсутствие на работе работника, чье рабочее место расположено в районе активных боевых действий, не будет считаться прогулом и не может являться основанием для увольнения по этой статье Кодекса законов о труде (п. 4 ч. 1 ст. 40).

Также закон устанавливает:

по инициативе одной из сторон максимальный срок приостановления действия трудового договора – не более 90 календарных дней во время действия военного положения;

с согласия сторон срок приостановления действия трудового договора может быть продлен сроком более 90 календарных дней, но не более чем до дня прекращения или отмены военного положения;

обязанность сторон трудового договора постоянно (в том числе при приостановлении действия трудового договора) обеспечивать возможность коммуникации и безотлагательно (в срок не более 10 календарных дней) информировать другую сторону об изменении своих контактных данных (почтового адреса, адреса электронной почты (при наличии), номеров телефона);

основания прекращения и возобновления приостановленного трудового договора;

порядок осуществления коммуникации с работниками, работодателем и с работодателем – физическим лицом, не являющимся предпринимателем;

срок в 14 календарных дней для уведомления работодателем работника о необходимости приступить к работе;

право сторон приостановленного трудового договора прекратить такой трудовой договор по основаниям, определенным законом.

Принятый Закон будет способствовать созданию надлежащих правовых оснований и условий постепенного сокращения количества приостановленных трудовых договоров.

Напомним, что Рада также приняла в I чтении законопроект №9510 об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя.