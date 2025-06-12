Трудовые гарантии от государства: президент подписал закон о защите работников во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4412-IX, устанавливающий четкие правила приостановления, возобновления и прекращения трудовых договоров в условиях военного положения.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады.

Как изменилось трудовое законодательство

Закон устанавливает ряд важных гарантий для работников и работодателей в период военного положения:

Защита работников в зоне боевых действий. Работников, чей офис или рабочее место расположены на территории активных боевых действий, не могут уволить за отсутствие на работе.

Постоянная связь. Обе стороны трудовых отношений как работодатель, так и работник обязаны поддерживать актуальные контактные данные и быть на связи, даже при приостановлении трудового договора.

Ограниченный срок приостановки договора. Трудовой договор может быть приостановлен по инициативе любой из сторон максимум на 90 календарных дней. Продление этого срока возможно только по взаимному согласию, но не дольше, чем до завершения военного положения.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об обмене информацией и приостановлении трудовых договоров, чтобы урегулировать возникшие у работников и работодателей вопросы во время военного положения. Отмечается, что закон будет способствовать созданию надлежащих правовых оснований и условий постепенного сокращения количества приостановленных трудовых договоров.

Также Совет принял в I чтении законопроект №9510 об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя.