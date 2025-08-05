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BROCARD Niche Bar: два новых бутика в Киеве для тех, кто ищет особые ароматы

BROCARD Niche Bar
BROCARD Niche Bar

Этим летом компания «Брокард-Украина», лидер украинского рынка парфюмерии и косметики премиум-класса, открыла сразу два новых магазина в формате BROCARD Niche Bar. Эти бутиковые пространства созданы для тех, кто ищет не просто эксклюзивный аромат, а парфюмерное воплощение собственной истории.

Первый новый BROCARD Niche Bar открылся в ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1А). Магазин занимает 69 м² стильного пространства, где прозрачные парфюмерные шкафы, бетонные столы и приятное естественное освещение создают атмосферу сдержанной роскоши и уюта. Здесь представлено более 60 брендов нишевой парфюмерии – от известных:  Gritti, Mancera, Montale, Tiziana Terenzi, Etat Libre d’Orange, Maison Noir, Houghbigant и других, до новинок: Nightology, Attar Collection, Signature By Sillage D'orient, D`OTTO, Ramon Monegal, Bois 1920, Gleam London та Olfattology. Кроме парфюмерии, в бутике можно найти премиальную декоративную косметику от Tom Ford и Giorgio Armani Beauty.

Фото 2 — BROCARD Niche Bar: два новых бутика в Киеве для тех, кто ищет особые ароматы

Второй бутик BROCARD Niche Bar открылся в ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д). Этот магазин площадью 119 м² стал одним из крупнейших в сети по количеству представленных нишевых брендов – более 100 уникальных марок. Здесь можно встретить как любимые Kilian Paris, Tom Ford,  Montblanc, Atkinsons London 1799, D’OTTO, так и бренды, которые BROCARD представляет в Украине впервые – Royal Crown, State Of Mind, UERMI, Welton, Boadicea The Victorious, Brunello Cucinelli, Thomas Kosmala Paris, Pernoire, Jo Malone London и Armani Prive. Для мужчин представлены уходовые средства от легендарного французского бренда Plisson, а также декоративная косметика Armani.

Фото 3 — BROCARD Niche Bar: два новых бутика в Киеве для тех, кто ищет особые ароматы

BROCARD Niche Bar – это не просто магазин, это уникальное пространство, где парфюмерия перестает быть просто аксессуаром. Здесь клиенты не спешат выбирать аромат – они погружаются в мир парфюмерных историй, прислушиваются к композиции и выбирают тот парфюм, который резонирует именно с ними. Этот формат магазина создан для вдумчивого и вдохновенного знакомства с нишевой парфюмерией.

«Парфюмерия – это язык без слов. Мы говорим на нем уже 27 лет – тонко, точно, с вниманием к нюансам. Десять лет назад мы создали BROCARD Niche Bar – как ответ на запрос времени и на внутреннюю потребность сказать больше. Это о другой глубине восприятия: когда аромат перестает быть аксессуаром и становится продолжением мысли, состояния, идентичности. Мы создали пространство, где каждый может остановиться, прислушаться к себе и почувствовать: вот он – мой аромат, моя история», – рассказала Екатерина Гуленок, PR-директор BROCARD.

BROCARD приглашает не только ценителей эксклюзивной парфюмерии, но и всех, кто мечтает познакомиться с искусством нишевых ароматов.