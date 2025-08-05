BROCARD Niche Bar: два нові бутики у Києві для тих, хто шукає особливі аромати

Цього літа компанія «Брокард-Україна», лідер українського ринку парфумерії та косметики преміум класу, відкрила одразу два нові магазини у форматі BROCARD Niche Bar. Ці бутикові простори створені для тих, хто шукає не просто ексклюзивний аромат, а парфумерне втілення власної історії.

Перший новий BROCARD Niche Bar відкрився у ТРЦ Gulliver (Спортивна площа, 1А). Магазин займає 69 м² стильного простору, де прозорі парфумерні шафи, бетонні столи та приємне природне освітлення створюють атмосферу стриманої розкоші та затишку. Тут представлено понад 60 брендів нішевої парфумерії – від відомих: Gritti, Mancera, Montale, Tiziana Terenzi, Etat Libre d’Orange, Maison Noir, Houghbigant та інших, до новинок: Nightology, Attar Collection, Signature By Sillage D'orient, D`OTTO, Ramon Monegal, Bois 1920, Gleam London та Olfattology. Окрім парфумів, у бутику можна знайти преміальну декоративну косметику від Tom Ford та Giorgio Armani Beauty.

Другий бутик BROCARD Niche Bar відкрився у ТРЦ Lavina Mall (вул. Берковецька, 6Д). Цей магазин площею 119 м² став одним із найбільших у мережі за кількістю представлених нішевих брендів – понад 100 унікальних марок. Тут можна зустріти як улюблені Kilian Paris, Tom Ford, Montblanc, Atkinsons London 1799, D’OTTO, так і бренди, які BROCARD презентує в Україні вперше – Royal Crown, State Of Mind, UERMI, Welton, Boadicea The Victorious, Brunello Cucinelli, Thomas Kosmala Paris, Pernoire, Jo Malone London та Armani Prive. Для чоловіків пропонується доглядова лінійка від легендарного французького бренду Plisson, а також декоративна косметика Armani.

BROCARD Niche Bar – це не просто магазин, це унікальний простір, де парфуми перестають бути просто аксесуаром. Тут клієнти не поспішають обрати аромат – вони занурюються у світ парфумерних історій, дослухаються до композиції і обирають той парфум, що резонує саме з ними. Цей формат магазину створений для вдумливого і натхненного знайомства з нішевою парфумерією.

«Парфумерія – це мова без слів. Ми говоримо нею вже 27 років – тонко, точно, з увагою до нюансів. Десять років тому ми створили BROCARD Niche Bar – як відповідь на запит часу і на внутрішню потребу сказати більше. Це про іншу глибину сприйняття: коли аромат перестає бути аксесуаром і стає продовженням думки, стану, ідентичності. Ми створили простір, де кожен може зупинитися, дослухатися до себе й відчути: ось він – мій аромат, моя історія», – розповіла Катерина Гуленок, PR-директорка BROCARD.

BROCARD запрошує не лише знавців ексклюзивної парфумерії, а й усіх, хто мріє познайомитися з мистецтвом нішевих ароматів.