Будущее ветеранов: 64% защитников планируют открыть собственный бизнес

Большинство украинских военных планируют открыть собственный бизнес после войны, поскольку опыт боевых действий научил их быстро принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность.

Как пишет Delo.ua, об этом интервью Укринформу рассказал глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО (АПВА), командир взвода снайперов специального назначения батальона оперативного назначения имени Кульчицкого Сергей Позняк.

"По данным опросов, 64% защитников Украины по войне хотят стать предпринимателями. На фронте они приобрели необходимые навыки, которые можно применять в бизнесе. Уже на уровне командира взвода человек во время боя принимает такие решения, которые даже успешным гражданским предпринимателям и не снились", - отметил Позняк.

Он также напомнил, что на фронте сейчас находятся сотни тысяч людей, которые уже имеют свой бизнес. Согласно исследованиям Украинского ветеранского фонда, 13% всех находящихся на фронте военнослужащих - это предприниматели.

По прогнозам Министерства ветеранов после войны в Украине будет от 5 до 6 миллионов участников боевых действий. При оптимистическом сценарии: 13% от 5 миллионов – это где-то 650 тысяч предпринимателей.

"Если каждый из них создаст хотя бы по одному рабочему месту, мы сразу же воплотим мечту не одного украинского правительства о 500 тысячах новых рабочих мест. По крайней мере, 1,3 миллиона человек будет чем заняться по войне. То есть, треть из 5 миллионов ветеранов будут пристроены на гражданской жизни", - говорит глава АПВА.

Позняк убежден, что ветераны могут прибавить 1% ВВП, если предоставить им доступ к финансовым ресурсам. Это может быть грантовая помощь или дешевые кредиты, в частности, через государственную поддержку ветеранских финансовых сервисов.

Напомним, в "Дії" заработало "Ветеран PRO" - новое цифровое пространство для ветеранов и их семей, где доступны ключевые государственные услуги онлайн.