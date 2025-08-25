- Категория
Зеленский подписал закон о ветеранском предпринимательстве: что он предполагает
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ветеранском предпринимательстве" (№ 4563-ІХ). Цель документа — помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, начать собственное дело и поддержать экономику страны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Закон определяет понятия ветеранского предпринимательства, механизмы государственной поддержки, порядок обретения и утраты статуса ветеранского субъекта хозяйствования, а также основы учета и международного сотрудничества.
Этот законопроект содержит официальное определение понятия "ветеранское предпринимательство".
Положения закона предусматривают поддержку предпринимательских инициатив не только ветеранов и ветеранок, но и членов их семей, а также близких павших защитников и защитниц.
Что предусматривает закон:
- введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства;
- приоритетное вовлечение ветеранских предприятий в научно-технические и социально-экономические программы. Также ветеранским предприятиям отдается предпочтение в поставке продукции для государственных и региональных нужд;
- обеспечение продвижения товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на внешние рынки;
- государство вводит программы кредитования и частичную компенсацию процентных ставок по кредиту;
- упрощение разрешительных процедур госнадзора, получение документов разрешительного характера и сокращение срока проведения таких процедур;
- внедрение механизмов содействия и стимулирования использования в производстве субъектами ветеранского предпринимательства новейших технологий и инноваций.
Следовательно, ветеранское предпринимательство официально станет более открытым для поиска международных инвестиций и развития собственного дела в Украине.
