Зеленский подписал закон о ветеранском предпринимательстве: что он предполагает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ветеранском предпринимательстве" (№ 4563-ІХ). Цель документа — помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, начать собственное дело и поддержать экономику страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Закон определяет понятия ветеранского предпринимательства, механизмы государственной поддержки, порядок обретения и утраты статуса ветеранского субъекта хозяйствования, а также основы учета и международного сотрудничества.

Этот законопроект содержит официальное определение понятия "ветеранское предпринимательство".

Положения закона предусматривают поддержку предпринимательских инициатив не только ветеранов и ветеранок, но и членов их семей, а также близких павших защитников и защитниц.

Что предусматривает закон:

введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства;

приоритетное вовлечение ветеранских предприятий в научно-технические и социально-экономические программы. Также ветеранским предприятиям отдается предпочтение в поставке продукции для государственных и региональных нужд;

обеспечение продвижения товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на внешние рынки;

государство вводит программы кредитования и частичную компенсацию процентных ставок по кредиту;

упрощение разрешительных процедур госнадзора, получение документов разрешительного характера и сокращение срока проведения таких процедур;

внедрение механизмов содействия и стимулирования использования в производстве субъектами ветеранского предпринимательства новейших технологий и инноваций.

Следовательно, ветеранское предпринимательство официально станет более открытым для поиска международных инвестиций и развития собственного дела в Украине.

Напомним, в "Действии" заработал "Ветеран PRO" - новое цифровое пространство для ветеранов и их семей, где доступны ключевые государственные услуги онлайн.