Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,49

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский подписал закон о ветеранском предпринимательстве: что он предполагает

Закон "О ветеранском предпринимательстве"
Зеленский подписал закон для ветеранского бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ветеранском предпринимательстве" (№ 4563-ІХ). Цель документа — помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, начать собственное дело и поддержать экономику страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Закон определяет понятия ветеранского предпринимательства, механизмы государственной поддержки, порядок обретения и утраты статуса ветеранского субъекта хозяйствования, а также основы учета и международного сотрудничества.

Этот законопроект содержит официальное определение понятия "ветеранское предпринимательство".

Положения закона предусматривают поддержку предпринимательских инициатив не только ветеранов и ветеранок, но и членов их семей, а также близких павших защитников и защитниц.

Что предусматривает закон:

  • введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства;
  • приоритетное вовлечение ветеранских предприятий в научно-технические и социально-экономические программы. Также ветеранским предприятиям отдается предпочтение в поставке продукции для государственных и региональных нужд;
  • обеспечение продвижения товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на внешние рынки;
  • государство вводит программы кредитования и частичную компенсацию процентных ставок по кредиту;
  • упрощение разрешительных процедур госнадзора, получение документов разрешительного характера и сокращение срока проведения таких процедур;
  • внедрение механизмов содействия и стимулирования использования в производстве субъектами ветеранского предпринимательства новейших технологий и инноваций.

Следовательно, ветеранское предпринимательство официально станет более открытым для поиска международных инвестиций и развития собственного дела в Украине.

Напомним, в "Действии" заработал "Ветеран PRO" - новое цифровое пространство для ветеранов и их семей, где доступны ключевые государственные услуги онлайн.

Автор:
Татьяна Бессараб