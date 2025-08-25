Зеленський підписав закон про ветеранське підприємництво: що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про ветеранське підприємництво” (№ 4563-ІХ). Мета документа — допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя, започаткувати власну справу та підтримати економіку країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Закон визначає поняття ветеранського підприємництва, механізми державної підтримки, порядок набуття та втрати статусу ветеранського суб’єкта господарювання, а також засади обліку та міжнародної співпраці.

Цей законопроєкт містить офіційне визначення поняття "ветеранське підприємництво".

Положення закону передбачають підтримку підприємницьких ініціатив не лише ветеранів і ветеранок, а й членів їхніх родин, а також близьких полеглих захисників та захисниць.

Що передбачає закон:

запровадження податкових механізмів стимулювання ветеранського підприємництва;

пріоритетне залучення ветеранських підприємств до науково-технічних і соціально-економічних програм. Також ветеранським підприємствам надається перевага у постачанні продукції для державних та регіональних потреб;

забезпечення просування товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності на зовнішні ринки;

держава запроваджує програми кредитування та часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами;

спрощення дозвільних процедур держнагляду, отримання документів дозвільного характеру та скороченню строку проведення таких процедур;

впровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у виробництві суб’єктами ветеранського підприємництва новітніх технологій та інновацій.

Отже, ветеранське підприємництво офіційно стане більш відкритим для пошуку міжнародних інвестицій та розвитку власної справи в Україні.

Нагадаємо, у “Дії” запрацював “Ветеран PRO” — новий цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, де доступні ключові державні послуги онлайн.