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Бывшая глава Brave1 Кушнерская стала операционным директором Roboneers

Наталья Кушнерская
Наталья Кушнерская/telegram

Бывшая руководительница оборонного кластера Brave1 Наталья Кушнерская присоединилась к команде украинской компании Roboneers, специализирующейся на разработке наземных роботизированных комплексов (НРК).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ее сообщение в LinkedIn.

"Это не просто карьерный шаг - это обязательство. Помочь Украине развиваться не только как самый динамичный, но и как самый эффективный и надежный мировой центр оборонных технологий. Оказывать более быструю и умную поддержку нашим защитникам", - написала она.

В своем заявлении она подчеркнула, что ее опыт построения систем на национальном уровне в сочетании с технологическим потенциалом Roboneers должен способствовать масштабированию роботизированных решений для Вооруженных сил Украины.

Кушнерская считает, что создание стандарта автономных систем на поле боя должно стать следующим этапом развития украинского ОПК.

Компания Roboneers является одним из ведущих частных изготовителей наземной робототехники для обороны в Украине.

Напомним, сама компания Roboneers разработала первую украинскую наземную автоматизированную турель "Сабля".

Автор:
Татьяна Гойденко