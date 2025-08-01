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Колишня очільниця Brave1 Кушнерська стала операційною директоркою Roboneers

Наталія Кушнерська
Наталія Кушнерська / telegram

Колишня очільниця оборонного кластера Brave1 Наталія Кушнерська приєдналася до команди української компанії Roboneers, яка спеціалізується на розробці наземних роботизованих комплексів (НРК).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на її повідомлення у LinkedIn.

"Це не просто кар'єрний крок — це зобов'язання. Допомогти Україні розвиватися не лише як найдинамічніший, але й як найефективніший та найнадійніший світовий центр оборонних технологій. Надавати швидшу та розумнішу підтримку нашим захисникам", - написала вона.

У своїй заяві вона підкреслила, що її досвід побудови систем на національному рівні, у поєднанні з технологічним потенціалом Roboneers, має сприяти масштабуванню роботизованих рішень для Збройних сил України.

Кушнерська вважає, що створення стандарту автономних систем на полі бою має стати наступним етапом розвитку українського ОПК.

Компанія Roboneers є одним з провідних приватних виробників наземної робототехніки для оборони в Україні.

Нагадаємо, сама компанія Roboneers розробила першу українську наземну автоматизовану турель "Шабля".

Автор:
Тетяна Гойденко