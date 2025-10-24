Бывшее руководство налоговой организовало конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн: как работала схема

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, к деятельности которого причастно бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают прессслужбы НАБУ и СБУ.

По данным правоохранителей, конвертационный центр функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшего заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области

Отмечается, что лицо, которое на время проведения сделок находилось на руководящих должностях ГНС в 2021 году, способствовало беспрепятственной деятельности конвертационного центра.

При этом экс-заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний.

По материалам дела, в течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

Как работала схема

По данным следствия, "схема" заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.

Механизм преступления заключался в:

составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;

регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных;

использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.

По материалам СБУ и НАБУ 11 участников "схемы" получили подозрение.

Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины.

Кто руководил налоговой в 2021 году

В 2020 году, начиная с апреля, главой Государственной налоговой службы Украины был Алексей Любченко. Он занимал этот пост до 20 мая 2021 года, после чего был назначен первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины. После него возглавил орган со статусом исполняющего обязанности Евгений Олейников , пришедший на работу в ГНС вместе с Любченко. Олейников даже успел выиграть конкурс на должность главы ГНС, однако Кабмин его не назначил.

Далее налоговую в статусе "и.о." в течение месяца возглавлял Михаил Титарчук, а в декабре 2021 года – временная исполняющая обязанности Татьяна Кириенко. В этом статусе она руководила службой в течение трех лет.

Обновлено в 14:00. По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о бывших и. о. председателя ГНС Украины Евгении Олейникове и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Натальи Новожениной.

Напомним, в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд грн, предоставлявшего услуги предприятиям по выводу средств, в том числе бюджетных, в теневой оборот. Организатором сделки является бывший заместитель председателя ГНС Евгений Бамбизов.