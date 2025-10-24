- Тип
Бывшее руководство налоговой организовало конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн: как работала схема
Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, к деятельности которого причастно бывшее руководство Государственной налоговой службы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщают прессслужбы НАБУ и СБУ.
По данным правоохранителей, конвертационный центр функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшего заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области
Отмечается, что лицо, которое на время проведения сделок находилось на руководящих должностях ГНС в 2021 году, способствовало беспрепятственной деятельности конвертационного центра.
При этом экс-заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний.
По материалам дела, в течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.
Как работала схема
По данным следствия, "схема" заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.
Механизм преступления заключался в:
- составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;
- регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных;
- использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.
В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.
Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.
По материалам СБУ и НАБУ 11 участников "схемы" получили подозрение.
Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины.
Кто руководил налоговой в 2021 году
В 2020 году, начиная с апреля, главой Государственной налоговой службы Украины был Алексей Любченко. Он занимал этот пост до 20 мая 2021 года, после чего был назначен первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины. После него возглавил орган со статусом исполняющего обязанности Евгений Олейников , пришедший на работу в ГНС вместе с Любченко. Олейников даже успел выиграть конкурс на должность главы ГНС, однако Кабмин его не назначил.
Далее налоговую в статусе "и.о." в течение месяца возглавлял Михаил Титарчук, а в декабре 2021 года – временная исполняющая обязанности Татьяна Кириенко. В этом статусе она руководила службой в течение трех лет.
Обновлено в 14:00. По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о бывших и. о. председателя ГНС Украины Евгении Олейникове и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Натальи Новожениной.
Напомним, в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд грн, предоставлявшего услуги предприятиям по выводу средств, в том числе бюджетных, в теневой оборот. Организатором сделки является бывший заместитель председателя ГНС Евгений Бамбизов.