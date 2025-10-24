Колишнє керівництво податкової організувало конвертаційний центр з оборотом 15 млрд грн: як працювала схема

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють пресслужби НАБУ та СБУ.

За даними правоохоронців, конвертаційний центр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області

Зазначається, що особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах ДПС у 2021 році, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру.

При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній.

За матеріалами справи, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

Як працювала схема

За даними слідства, "схема" полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у:

складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників "схеми" отримали підозру.

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.

Хто керував податковою у 2021 році

У 2021 році, починаючи з 14 квітня, головою Державної податкової служби України був Олексій Любченко. Він обіймав цю посаду до 20 травня 2021 року, після чого був призначений першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки України. Після нього очолив орган зі статусом виконувача обов'язків Євген Олейніков, який прийшов на роботу у ДПС разом з Любченком. Олейніков навіть встиг виграти конкурс на посаду голови ДПС, однак Кабмін його не призначив.

Далі податкову в статусі "в. о." протягом місяця очолював Михайло Тітарчук, а в грудні 2021 року – тимчасова виконувачка обов'язків Тетяна Кірієнко. У цьому статусі вона керувала службою протягом трьох років.

Нагадаємо, у Києві припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн, який надавав послуги підприємствам з виведення коштів, у тому числі бюджетних, у тіньовий обіг. Організатором оборудки є колишній заступник голови ДПС Євген Бамбізов.