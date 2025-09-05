У Києві зупинили роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн: що відомо про справу

У Києві викрито та припинено діяльність конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн, який надавав послуги підприємствам з виведення коштів, у тому числі бюджетних, у тіньовий обіг. Організатори та учасники схеми використовували фіктивні фірми для мінімізації податкових зобов'язань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі фінансової схеми

За даними слідства, з 2023 по 2025 рік група осіб зареєструвала в Києві та Київській області 14 фіктивних компаній-імпортерів та близько 80 "транзитерів". Загальний обсяг операцій за цей період перевищив 1,5 млрд гривень.

З липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки однієї з підконтрольних компаній надійшло 127 млн гривень за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податкових деклараціях, що призвело до заниження податку на додану вартість на суму 21 млн гривень. Надалі ці кошти були легалізовані шляхом перерахування на рахунки інших підконтрольних підприємств без відповідного відображення в податковій та бухгалтерській звітності.

Видаткові операції по рахунках фігурантів схеми були зупинені. Під час обшуків вилучено готівку, печатки, банківські картки, комп'ютерну техніку та фінансові документи, що підтверджують фіктивні операції.

Організатора центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримано. Їм готується повідомлення про підозру за статтями 212 (ухилення від сплати податків) та 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ організатором оборудки є колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував цей конвертаційний центр.

Викриття діяльності проводилося за співпраці Печерської окружної прокуратури, ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, а також Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу України.

