В Киеве остановили работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд грн: что известно о деле

В Киеве разоблачена и пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд грн, который предоставлял услуги предприятиям по выводу средств, в том числе бюджетных, в теневой оборот. Организаторы и участники схемы использовали фиктивные фирмы для минимизации налоговых обязательств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Киевской городской прокуратуры.

Детали финансовой схемы

По данным следствия, с 2023 по 2025 год группа зарегистрировала в Киеве и Киевской области 14 фиктивных компаний-импортеров и около 80 "транзитеров". Общий объем сделок за этот период превысил 1,5 млрд гривен.

С июля 2024 по май 2025 года на счета одной из подконтрольных компаний поступило 127 млн гривен за якобы поставленные товары и услуги. Эти операции не были отражены в налоговых декларациях, что привело к занижению налога на добавленную стоимость на сумму 21 млн. гривен. В последствии эти средства были легализованы путем перечисления на счета других подконтрольных предприятий без соответствующего отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности.

Расходные операции по счетам фигурантов схемы были остановлены. Во время обысков изъяты наличные деньги, печати, банковские карты, компьютерная техника и финансовые документы, подтверждающие фиктивные операции.

Организатор центра, директор общества и два бухгалтера задержаны. Им готовится уведомление о подозрении по статьям 212 (уклонение от уплаты налогов) и 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, организатором схемы является бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал этот конвертационный центр.

Разоблачение деятельности проводилось при сотрудничестве Печерской окружной прокуратуры, ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, а также Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

