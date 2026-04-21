Бывшего замглавы Офиса президента Ростислава Шурму суд арестовал заочно

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Ростиславу Шурме и его брату Олегу Шурме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что 21 апреля 2026 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины и владельцу сети украинских и иностранных компаний (близкому родственнику бывшего заместителя руководителя Офиса).

Их подозревают в завладении денежными средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, в составе организованной группы, действовавшей в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

В сообщении не называют фамилии фигурантов. Учитывая приведенные подробности дела, речь идет о находящихся за рубежом Ростиславе Шурме и Олеге Шурме. Они объявлены в розыск в середине февраля 2026 года.

Как отмечают в САП, после задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Реакция Шурмы

Ростислав Шурма заявил, что считает это решение незаконным, политически мотивированным и принятым вопреки базовой правовой процедуре.

Он убежден, что это решение не доказывает его вину. Также он отметил, что не скрывается и законно проживает в Германии

Шурма пообещал и дальше защищать свое имя, свою репутацию и свою правовую позицию всеми законными средствами — в Украине и за ее пределами.

Шурме сообщили о подозрении

21 января НАБУ и САП сообщили Шурме о подозрении. Это дело было открыто по материалам журналистского расследования.

Журналисты Bihus.Info выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию из солнечных электростанций, которые находятся на временно оккупированной территории Запорожской области.

Так, с июля 2022 года по июль 2023 года компании, вероятно, получили эти средства за электроэнергию от государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Некоторые из этих компаний связаны с Ростиславом Шурмой, в частности, с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

Позже бывший заместитель главы ОП подтвердил, что его брат получал деньги от госпредприятия "Гарантированный покупатель" за электроэнергию из солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях Запорожской области.

В то же время он заявлял, что это расследование является "манипулятивным и ложным". Он заявил, что это "определенная личная цена, которую приходится платить за возвращение государству больших активов".

В феврале 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протокол на Ростислава Шурму. В Агентстве отметили, что в 2022 году он организовал при ОП Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством. При этом он не сообщил об имеющемся конфликте интересов, а решения комитета обеспечили многомиллионные выплаты фирмам его родного брата.

При этом сам Шурма не скрывал, что к концу 2020 года инвестировал в фирму брата около 10 млн долларов, а в 2021-2022 гг. вместе с женой одолжил брату еще около 430 млн грн.

В ноябре 2021 года Ростислав Шурма был назначен заместителем руководителя Офиса президента. Его уволили в сентябре 2024 года. С 2007 года Шурма занимал должность финансового директора в ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

Недавно правительство уволило Шурму с должности члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".