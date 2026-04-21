Колишнього заступника глави Офісу президента Ростислава Шурму суд заарештував заочно

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України Ростиславу Шурмі та його брату Олегу Шурмі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що 21 квітня 2026 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України і власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника керівника Офісу президента України).

Їх підозрюють у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У повідомленні не називають прізвищ фігурантів. Зважаючи на наведені подробиці справи, мова йде про Ростислава Шурму та Олега Шурму, які наразі перебувають за кордоном. Їх оголошено у розшук в середині лютого 2026 року.

Як зауважують у САП, після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Реакція Шурми

Ростислав Шурма заявив, що вважає це рішення незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі.

Він переконаний, що це рішення не доводить його вини. Також він зазначив, що не переховується та законно проживає в Німеччині

Шурма пообіцяв і надалі захищати своє ім’я, свою репутацію і свою правову позицію всіма законними засобами — в Україні та за її межами.

Шурмі повідомили про підозру

21 січня НАБУ та САП повідомили Шурмі про підозру. Цю справу відкрили за матеріалами журналістського розслідування.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, із липня 2022 року до липня 2023 року компанії, імовірно, отримали ці кошти за електроенергію від державного підприємства "Гарантований покупець".

Деякі із цих компаній пов'язані із Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

Пізніше колишній заступник глави ОП підтвердив, що його брат отримував гроші від держпідприємства "Гарантований покупець" за електроенергію із сонячних електростанцій, розташованих на окупованих територіях Запорізької області.

Водночас він заявляв, що це розслідування є "маніпулятивним і неправдивим". Він заявив, що це "певна особиста ціна, яку доводиться платити за повернення державі великих активів".

У лютому 2024 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протокол на Ростислава Шурму. В Агентстві зазначили, що у 2022 році він організував при ОП Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. При цьому він не повідомив про наявний конфлікт інтересів, а рішення комітету забезпечили багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата.

При цьому сам Шурма не приховував, що на кінець 2020 року інвестував у фірму брата близько 10 млн доларів, а у 2021-2022 рр. разом із дружиною позичив брату ще близько 430 млн грн.

У листопаді 2021-го Ростислав Шурма був призначений заступником керівника Офісу президента. Його звільнили у вересні 2024 року. З 2007 року Шурма обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Нещодавно уряд звільнив Шурму з посади члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".