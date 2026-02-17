- Категорія
Суд поновив розгляд скарги "Гарантованого покупця" у спорі з компанією Шурми на 88,5 млн грн
Північний апеляційний господарський суд поновив апеляційне провадження у справі за скаргою ДП "Гарантований покупець" на рішення Господарського суду міста Києва у спорі з ПП "Нацпрод" з групи колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми про стягнення 88,54 млн грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.
У лютому 2024 року рішенням Господарського суду міста Києва провадження у частині вимоги про стягнення коштів було закрито, а в іншій частині позов задоволено частково.
З "Гарантованого покупця" на користь ПП "Нацпрод" було стягнуто:
- 51 688 652,93 грн – основний борг
- 2 986 297,29 грн – інфляційні втрати
- 1 352 961,49 грн – 3% річних
- 463 421,08 грн – судовий збір
В решті позовних вимог суд відмовив.
Наразі ДП "Гарантований покупець" просить апеляційний суд:
- скасувати рішення першої інстанції в частині задоволених позовних вимог і ухвалити нове – про відмову в цій частині;
- закрити провадження у справі в частині стягнення боргу в розмірі 37 260,63 грн.
Окремо суд першої інстанції ухвалив додаткове рішення від 25 липня 2024 року, яким частково задовольнив заяву ПП "Нацпрод" про розподіл судових витрат та стягнув з "Гарантованого покупця" 165 000 грн витрат на професійну правничу допомогу.
За даними аналітичної системи YouControl, ПП "Нацпрод" входить в групу родини Ростислава Шурми, колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у причетності до схеми заволодіння коштами у розмірі 141,3 млн гривень, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.
ДОВІДКА:
"Гарантований покупець" – державне акціонерне товариство, яке виступає посередником на ринку електроенергії забезпечує викуп електроенергії від виробників (особливо "зелених" станцій) за "зеленим тарифом" та постачає її для населення й інших споживачів, щоб підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та стабільність енергосистеми.