Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Суд возобновил рассмотрение жалобы "Гарантированного покупателя" в споре с компанией Шурмы на 88,5 млн грн

суд, рука, молоток
Апелляционный суд возобновил рассмотрение жалобы «Гарантированного покупателя» в споре с компанией Шурмы на 88,5 млн. грн. / Freepik

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил апелляционное производство по делу по жалобе ГП "Гарантированный покупатель" на решение Хозяйственного суда города Киева по спору с ЧП "Нацпрод" из группы бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы о взыскании 88,54 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

В феврале 2024 года решением Хозяйственного суда города Киева производство по части требования о взыскании средств было закрыто, а в другой части иск удовлетворен частично.

С "Гарантированного покупателя" в пользу ЧП "Нацпрод" было взыскано:

  • 51 688 652,93 грн – основной долг
  • 2 986 297,29 грн – инфляционные потери
  • 1 352 961,49 грн – 3% годовых
  • 463 421,08 грн – судебный сбор

В остальных исковых требованиях суд отказал.

В настоящее время ГП "Гарантированный покупатель" просит апелляционный суд:

  • отменить решение первой инстанции в части удовлетворенных исковых требований и принять новое об отказе в этой части;
  • закрыть производство по делу по части взыскания долга на сумму 37 260,63 грн.

Отдельно суд первой инстанции принял дополнительное решение от 25 июля 2024, которым частично удовлетворил заявление ЧП "Нацпрод" о распределении судебных расходов и взыскал с "Гарантированного покупателя" 165 000 грн расходов на профессиональную юридическую помощь.

По данным аналитической системы YouControl,   ЧП "Нацпрод"   входит в   группу семьи Ростислава Шурмы, бывшего заместителя руководителя Офиса президента, подозреваемого в причастности к схеме завладения средствами в размере 141,3 млн гривен, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

СПРАВКА:

"Гарантированный покупатель" – государственное акционерное общество, выступающее посредником на рынке электроэнергии, обеспечивающее выкуп электроэнергии от производителей (особенно "зеленых" станций) по "зеленому тарифу" и поставляет ее для населения и других потребителей, чтобы поддерживать развитие возобновляемой энергетики и стабильность энергосистемы.

Автор:
Светлана Манько