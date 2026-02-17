Суд возобновил рассмотрение жалобы "Гарантированного покупателя" в споре с компанией Шурмы на 88,5 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил апелляционное производство по делу по жалобе ГП "Гарантированный покупатель" на решение Хозяйственного суда города Киева по спору с ЧП "Нацпрод" из группы бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы о взыскании 88,54 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

В феврале 2024 года решением Хозяйственного суда города Киева производство по части требования о взыскании средств было закрыто, а в другой части иск удовлетворен частично.

С "Гарантированного покупателя" в пользу ЧП "Нацпрод" было взыскано:

51 688 652,93 грн – основной долг

2 986 297,29 грн – инфляционные потери

1 352 961,49 грн – 3% годовых

463 421,08 грн – судебный сбор

В остальных исковых требованиях суд отказал.

В настоящее время ГП "Гарантированный покупатель" просит апелляционный суд:

отменить решение первой инстанции в части удовлетворенных исковых требований и принять новое об отказе в этой части;

закрыть производство по делу по части взыскания долга на сумму 37 260,63 грн.

Отдельно суд первой инстанции принял дополнительное решение от 25 июля 2024, которым частично удовлетворил заявление ЧП "Нацпрод" о распределении судебных расходов и взыскал с "Гарантированного покупателя" 165 000 грн расходов на профессиональную юридическую помощь.

По данным аналитической системы YouControl, ЧП "Нацпрод" входит в группу семьи Ростислава Шурмы, бывшего заместителя руководителя Офиса президента, подозреваемого в причастности к схеме завладения средствами в размере 141,3 млн гривен, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

СПРАВКА:

"Гарантированный покупатель" – государственное акционерное общество, выступающее посредником на рынке электроэнергии, обеспечивающее выкуп электроэнергии от производителей (особенно "зеленых" станций) по "зеленому тарифу" и поставляет ее для населения и других потребителей, чтобы поддерживать развитие возобновляемой энергетики и стабильность энергосистемы.