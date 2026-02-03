Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма исключает обвинения НАБУ в причастности к схеме на 140 млн грн

Бывший заместитель руководителя Офиса президента и член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурма отвергает все обвинения в своей причастности к схеме завладения средствами в размере 141,3 млн гривен, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, которая действовала в пользу ряда предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожья.

Как пишет Delo.ua, об этом Шурма написал в Фейсбук.

В связи с публичной оглаской вокруг уголовного производства и распространением в СМИ разной информации о его процессуальном статусе, он публично прояснил свою позицию.

Шурма утверждает, что не скрывается и подтвердил свою готовность сотрудничать со следствием в рамках уголовного производства НАБУ и САП.

Он заявил, что на сегодняшний день его постоянным местом жительства является Германия, о чем известно органу досудебного расследования.

"Именно по этой причине я неоднократно официально обращался с просьбой обеспечить мое участие в процессуальных действиях предусмотренным законом способом - путем видеоконференции или на территории дипломатических учреждений Украины за границей", - убеждает Шурма.

Он добавил, что не признает себя виновным в совершении какого-либо преступления и убежден, что никаких противоправных действий не совершал, а свою позицию обещает отстаивать исключительно правовым способом и в порядке, предусмотренном законом.

"В то же время я не могу игнорировать признаки выборочного и политически мотивированного давления, которые сопровождают это производство. Именно поэтому для меня принципиально важно, чтобы расследование осуществлялось беспристрастно, с соблюдением всех процессуальных гарантий и принципа справедливого суда. Я открыт к законному сотрудничеству и ожидаю следствия такого же соблюдения закона", - заявляет Шум.

Он также отметил, что видит "признаки выборочного и политически мотивированного давления, сопровождающие это производство".

Шурме сообщили о подозрении

21 января НАБУ и САП сообщили Шурме о подозрении. Это дело было открыто по материалам журналистского расследования.

Журналисты Bihus.Info выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию из солнечных электростанций, которые находятся на временно оккупированной территории Запорожской области.

Так, с июля 2022 года по июль 2023 года компании, вероятно, получили эти средства за электроэнергию от государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Некоторые из этих компаний связаны с Ростиславом Шурмой, в частности, с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

Позже бывший заместитель главы ОП подтвердил, что его брат получал деньги от госпредприятия "Гарантированный покупатель" за электроэнергию из солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях Запорожской области.

В то же время он заявлял, что это расследование является "манипулятивным и ложным". Он заявил, что это "определенная личная цена, которую приходится платить за возвращение государству больших активов".

В феврале 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протокол на Ростислава Шурму. В Агентстве отметили, что в 2022 году он организовал при ОП Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством. При этом он не сообщил об имеющемся конфликте интересов, а решения комитета обеспечили многомиллионные выплаты фирмам его родного брата.

При этом сам Шурма не скрывал, что к концу 2020 года инвестировал в фирму брата около 10 млн долларов, а в 2021-2022 гг. вместе с женой одолжил брату еще около 430 млн грн.

В ноябре 2021 года Ростислав Шурма был назначен заместителем руководителя Офиса президента. Его уволили в сентябре 2024 года. С 2007 года Шурма занимал должность финансового директора в ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

Недавно правительство уволило Шурму с должности члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".