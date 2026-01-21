Экс-заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили НАБУ и САП .

По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого облсовета вместе с братом сосредоточили контроль над рядом предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников.

На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

После начала большой войны и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции потеряли связь с энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован.

Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины. Общая сумма ущерба оценивается в 141,3 млн гривен.

О ком идет речь?

Правоохранители традиционно не называют имена фигурантов, но отмечают, что это дело открыли по материалам журналистского расследования Bihus.Info.

Сообщено о подозрении 9 лицам:

бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины и бывшему члену наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины";

владельцу сети украинских и иностранных компаний (близкому родственнику бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины);

доверенному лицу бывшего высокопоставленного чиновника;

руководителям и работникам подконтрольных предприятий;

бывшему коммерческому директору АО "Запорожьеоблэнерго".

На сегодняшний день досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются причастность других людей.

Недавно правительство уволило бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму с должности члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Журналистское расследование

Журналисты Bihus.Info выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию из солнечных электростанций, которые находятся на временно оккупированной территории Запорожской области.

Так, с июля 2022 года по июль 2023 года компании, вероятно, получили эти средства за электроэнергию от государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Некоторые из этих компаний связаны с Ростиславом Шурмой, в частности, с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

Позже заместитель главы ОП подтвердил, что его брат получал деньги от госпредприятия "Гарантированный покупатель" за электроэнергию из солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях Запорожской области.

В то же время он заявлял, что это расследование является "манипулятивным и ложным". Он заявил, что это "определенная личная цена, которую приходится платить за возвращение государству больших активов".

В феврале 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протокол на Ростислава Шурму. В Агентстве отметили, что в 2022 году он организовал при ОП Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством. При этом он не сообщил об имеющемся конфликте интересов, а решения комитета обеспечили многомиллионные выплаты фирмам его родного брата.

При этом сам Шурма не скрывал, что к концу 2020 года инвестировал в фирму брата около 10 млн долларов, а в 2021-2022 гг. вместе с женой одолжил брату еще около 430 млн грн.