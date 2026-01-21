Ексзаступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як пише Delo.ua, про це повідомили НАБУ та САП.

За даними слідства, у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької облради разом із братом зосередили контроль над низкою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

Так, на території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку великої війни та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований.

Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України. Загальну суму збитків оцінюють у 141,3 млн гривень.

Про кого йдеться?

Правоохоронці традиційно не називають імен фігурантів, але зазначають що цю справу відкрили за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info.

Наразі повідомлено про підозру 9 особам:

колишньому заступнику керівника Офісу президента України та колишньому члену наглядової ради НАК "Нафтогаз України";

власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника керівника Офісу президента України);

довіреній особі колишнього високопосадовця;

керівникам та працівникам підконтрольних підприємств;

колишньому комерційному директору АТ "Запоріжжяобленерго".

На сьогодні досудове розслідування у справі триває, встановлюються причетність інших людей.

Нещодавно уряд звільнив колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму з посади члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Журналістське розслідування

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, із липня 2022 року до липня 2023 року компанії, імовірно, отримали ці кошти за електроенергію від державного підприємства "Гарантований покупець".

Деякі із цих компаній пов'язані із Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

Пізніше заступник глави ОП підтвердив, що його брат отримував гроші від держпідприємства "Гарантований покупець" за електроенергію із сонячних електростанцій, розташованих на окупованих територіях Запорізької області.

Водночас він заявляв, що це розслідування є "маніпулятивним і неправдивим". Він заявив, що це "певна особиста ціна, яку доводиться платити за повернення державі великих активів".

У лютому 2024 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протокол на Ростислава Шурму. В Агентстві зазначили, що у 2022 році він організував при ОП Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. При цьому він не повідомив про наявний конфлікт інтересів, а рішення комітету забезпечили багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата.

При цьому сам Шурма не приховував, що на кінець 2020 року інвестував у фірму брата близько 10 млн доларів, а у 2021-2022 рр. разом із дружиною позичив брату ще близько 430 млн грн.