Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма відкидає звинувачення НАБУ у причетності до схеми на 140 млн грн

Колишній заступник керівника Офісу президента та член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислав Шурма відкидає всі звинувачення у своїй причетності до схеми заволодіння коштами у розмірі 141,3 млн гривень, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як пише Delo.ua, про це Шурма написав у Фейсбук.

У зв’язку з публічним розголосом навколо кримінального провадження та поширенням у медіа різної інформації щодо його процесуального статусу, він публічно прояснив свою позицію.

Шурма стверджує, що не переховується і підтвердив свою готовність співпрацювати зі слідством у межах кримінального провадження НАБУ та САП.

Він заявив, що на сьогодні його постійним місцем проживання є Німеччина, про що відомо органу досудового розслідування.

"Саме з цієї причини я неодноразово офіційно звертався з проханням забезпечити мою участь у процесуальних діях у передбачений законом спосіб — шляхом відеоконференції або на території дипломатичних установ України за кордоном", - переконує Шурма.

Він додав, що не визнає себе винним у вчиненні будь-якого злочину та переконаний, що жодних протиправних дій не вчиняв, а свою позицію обіцяє відстоювати виключно у правовий спосіб і в порядку, передбаченому законом.

"Водночас я не можу ігнорувати ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження. Саме тому для мене принципово важливо, щоб розслідування здійснювалося неупереджено, з дотриманням усіх процесуальних гарантій та принципу справедливого суду. Я відкритий до законної співпраці та очікую від слідства такого ж дотримання закону", - заявляє Шурма.

Він також зазначив, що вбачає "ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження".

Шурмі повідомили про підозру

21 січня НАБУ та САП повідомили Шурмі про підозру. Цю справу відкрили за матеріалами журналістського розслідування.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, із липня 2022 року до липня 2023 року компанії, імовірно, отримали ці кошти за електроенергію від державного підприємства "Гарантований покупець".

Деякі із цих компаній пов'язані із Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

Пізніше колишній заступник глави ОП підтвердив, що його брат отримував гроші від держпідприємства "Гарантований покупець" за електроенергію із сонячних електростанцій, розташованих на окупованих територіях Запорізької області.

Водночас він заявляв, що це розслідування є "маніпулятивним і неправдивим". Він заявив, що це "певна особиста ціна, яку доводиться платити за повернення державі великих активів".

У лютому 2024 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протокол на Ростислава Шурму. В Агентстві зазначили, що у 2022 році він організував при ОП Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. При цьому він не повідомив про наявний конфлікт інтересів, а рішення комітету забезпечили багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата.

При цьому сам Шурма не приховував, що на кінець 2020 року інвестував у фірму брата близько 10 млн доларів, а у 2021-2022 рр. разом із дружиною позичив брату ще близько 430 млн грн.

У листопаді 2021-го Ростислав Шурма був призначений заступником керівника Офісу президента. Його звільнили у вересні 2024 року. З 2007 року Шурма обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Нещодавно уряд звільнив Шурму з посади члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".