Целиком или частями: в Одессе выставили на продажу новый офисный центр за $6,8 млн

Новый офисный центр DERBY Style House в Одессе площадью 7200 кв. м выставили на продажу за 6,8 млн долларов. Инвесторам предлагают купить весь объект за 6,8 млн долларов или отдельные офисы площадью от 100 кв. м.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Бизнес-центр расположен по адресу Фонтанская дорога, 6. Это район с активным автомобильным и пешеходным трафиком. До центральной части города можно доехать на авто за 5 минут. В 1 км от здания находятся пляжи Аркадии и "Трасса здоровья".

Общая полезная площадь составляет 7200 кв. м. Здание имеет 6 наземных этажей. В подземном уровне размещены 22 машиноместа, автомойка, складские и технические зоны. На шестом этаже обустроена открытая терраса.

Стоимость всего объекта составляет 6,8 млн. долларов. Инвесторы могут купить здание полностью или выбрать отдельные этажи и помещения. Минимальная площадь для покупки составляет 100 кв. м, максимальная – 1000 кв. м.

Объект интегрирован в новый жилой массив премиумкласса, насчитывающий более 600 квартир. Первые две секции жилищного комплекса уже введены в эксплуатацию. Основная часть жителей – люди со средним и высоким уровнем дохода.

Напомним, в 2025 году столичный рынок офисов продемонстрировал рост спроса на 26%, а годовое валовое поглощение площадей достигло 160 тыс. кв. м. В то же время на рынок не был введен ни один новый бизнес-центр.