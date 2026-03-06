Запланована подія 2

Рынок офисов Киева: за год в столице не открыли ни одного нового БЦ

Gulliver
Арендная активность в столице возросла до 160 тыс. кв. м/Тoprealty

В 2025 году столичный рынок офисов продемонстрировал рост спроса на 26%, а годовое валовое поглощение площадей достигло 160 тыс. кв. м. В то же время на рынок не был введен ни один новый бизнес-центр.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure со ссылкой на исследование Expandia.

Общий объем предложения сократился до 2,10 млн. кв. м, что обусловлено физическим повреждением инфраструктуры в результате ракетных ударов.

Одной из ключевых особенностей рынка стала его зависимость от фактора безопасности. Около 70 тыс. кв. м офисных площадей были частично или существенно повреждены вследствие ракетных ударов, составляющих 3,4% конкурентного предложения .

Активность арендаторов

Тем не менее, арендная активность в столице возросла. Общий объем сделок достиг   165 тыс. кв. м, включая предварительную аренду и пролонгации.

Около 40% всех сделок аренды составили вынужденные переезды компаний по поврежденным объектам.

Самыми активными арендаторами оставались компании из сектора ІТ, высоких технологий и телекоммуникаций, на которые пришлось 26% спроса   и наибольшее количество сделок.

Дальше шли банки и финансовые учреждения с долей 13%, а также   производство, промышленность и энергетика - 11% .

В аналитике также отмечается, что в структуре спроса продолжила расти доля военных арендаторов.

Ценовая политика на рынке

Арендные ставки при этом оставались относительно стабильными. Эффективная ставка для офисов   класса А без ремонта   колебалась в пределах $14–18 за кв. м в месяц, а для офисов с готовым ремонтом $19–25 за кв. м в месяц.

Запрошенные ставки для офисов класса А составляли $16–27 за кв. м, а для класса В   $8–18 за кв. м в зависимости от локации и качества помещения.

Прогнозы на 2026 год

По оценкам Expandia, ожидается, что к концу 2026 года на рынок может выйти всего около 27 тыс. кв. м новых площадей.

Сдерживающими факторами остаются сложная ситуация безопасности, дефицит финансирования и низкий уровень предварительного бронирования офисов в строящихся объектах.

Восстановление рынка носит адаптивный характер и в значительной степени зависит от общей стабилизации в стране.

Ранее команда Delo.ua проанализировала состояние рынка офисной недвижимости и перспективы развития бизнес-центров после завершения активной фазы военных действий. Бизнес-центры, которые смогут адаптироваться к новым реалиям, предлагая гибкие условия аренды, современные технологии и высокий уровень безопасности, будут иметь конкурентное преимущество на послевоенном рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб