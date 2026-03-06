Запланована подія 2

Ринок офісів Києва: за рік у столиці не відкрили жодного нового БЦ

Gulliver
Орендна активність у столиці зросла до 160 тис. кв. м/Тoprealty

У 2025 році столичний ринок офісів продемонстрував зростання попиту на 26%, а річне валове поглинання площ сягнуло 160 тис. кв. м. Водночас на ринок не було введено жодного нового бізнес-центру.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure з посиланням на дослідження Expandia. 

Загальний обсяг пропозиції скоротився до 2,10 млн кв. м, що зумовлено фізичним пошкодженням інфраструктури внаслідок ракетних ударів.

Однією з ключових особливостей ринку стала його залежність від безпекового фактору. Близько 70 тис. кв. м офісних площ було частково або суттєво пошкоджено внаслідок ракетних ударів, що становить 3,4% конкурентної пропозиції

Активність орендарів

Попри це, орендна активність у столиці зросла. Загальний обсяг угод сягнув 165 тис. кв. м, включно з попередньою орендою та пролонгаціями.

Близько 40% усіх угод оренди склали вимушені переїзди компаній із пошкоджених об’єктів.

Найактивнішими орендарями залишалися компанії з сектору ІТ, високих технологій і телекомунікацій, на які припало 26% попиту та найбільша кількість угод.

Далі йшли банки та фінансові установи з часткою 13%, а також виробництво, промисловість та енергетика  11%.

В аналітиці також зазначається, що у структурі попиту продовжила зростати частка військових орендарів.

Цінова політика на ринку

Орендні ставки при цьому залишалися відносно стабільними. Ефективна ставка для офісів класу А без ремонту коливалася в межах $14–18 за кв. м на місяць, а для офісів з готовим ремонтом — $19–25 за кв. м на місяць.

Запитувані ставки для офісів класу А становили $16–27 за кв. м, а для класу В — $8–18 за кв. м залежно від локації та якості приміщення.

Прогнози на 2026 рік

За оцінками Expandia, очікується, що до кінця 2026 року на ринок може вийти лише близько 27 тис. кв. м нових площ.

Стримувальними факторами залишаються складна безпекова ситуація, дефіцит фінансування та низький рівень попереднього бронювання офісів у об'єктах, що будуються.

Відновлення ринку наразі має адаптивний характер і значною мірою залежить від загальної стабілізації в країні.

Раніше команда Delo.ua проаналізувала поточний стан ринку офісної нерухомості та перспективи розвитку бізнес-центрів після завершення активної фази воєнних дій. Бізнес-центри, які зможуть адаптуватися до нових реалій, пропонуючи гнучкі умови оренди, сучасні технології та високий рівень безпеки, матимуть конкурентну перевагу на повоєнному ринку.

Автор:
Тетяна Бесараб