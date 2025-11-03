Ринок офісів в Україні змінився: компанії ОПК стали головним драйвером попиту замість ІТ-сектору

На ринку офісної нерухомості України відбулася значна трансформація: головним рушієм попиту, який витісняє ІТ-сектор, стають міжнародні компанії зі сфери оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Як пише Delo.ua, про це йдеться у дослідженні UTG за підсумками третього кварталу 2025 року.

Згідно з дослідженням, кількість представництв міжнародних компаній в Україні продовжує скорочуватися. Наразі їхня кількість становить 616, тоді як у 2021 році (до початку повномасштабної війни) їх було 627.

Зниження ІТ-сектору

"Збройна агресія РФ у 2014-2015 призвела до початку масового відтоку російських компаній, токсичність співпраці з ними та остаточне закриття у 2022-2023, попри спроби перереєстрації на українських / європейських юридичних осіб", - йдеться у аналізі UTG.

За даними аналітиків, спостерігається зниження частки ІТ-сектору у ВВП (з 5,42% у 2022 році до 3,42% у 2024-му) та обсягу експорту ІТ-послуг ($6,38 млрд у 2024 році проти $7,52 млрд у 2022-му).

Міжнародні оборонні гіганти витісняють ІТ

Проте Україна стає справжнім полігоном щодо тестування ноу-хау та передових сучасних систем озброєння, а світові компанії – гіганти зі сфери ОПК запускають або ведуть перемовини про відкриття в країні спільних виробничих потужностей, заводів, науково-дослідницьких центрів, адміністративно-офісних представництв.

До цього процесу активно залучені компанії з:

Німеччини (Rheinmetall, KMW)

(Rheinmetall, KMW) Туреччини (Baykar)

(Baykar) США (Northrop Grumman)

(Northrop Grumman) Великої Британії (BAE Systems)

(BAE Systems) Норвегії, Латвії, Данії, Франції, Італії, Іспанії, Польщі та багатьох інших країн.

Ці компанії відкривають локальні офіси та створюють нові робочі місця.

Лояльність міжнародної громадськості до України зберігається, а можливий вступ до складу НАТО та ЄС, ймовірно, призведуть до появи та розвитку в країні нових міжнародних організацій, підприємств, брендів, особлив тих, які закрилися і повністю залишили територію Росії.