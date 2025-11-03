Запланована подія 2

Ринок офісів в Україні змінився: компанії ОПК стали головним драйвером попиту замість ІТ-сектору

бізнес-центр
Ринок офісів в Україні змінився / Shutterstock

На ринку офісної нерухомості України відбулася значна трансформація: головним рушієм попиту, який витісняє ІТ-сектор, стають міжнародні компанії зі сфери оборонно-промислового комплексу (ОПК). 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у дослідженні UTG за підсумками третього кварталу 2025 року.

Згідно з дослідженням, кількість представництв міжнародних компаній в Україні продовжує скорочуватися. Наразі їхня кількість становить 616, тоді як у 2021 році (до початку повномасштабної війни) їх було 627.  

Зниження ІТ-сектору

"Збройна агресія РФ у 2014-2015 призвела до початку масового відтоку російських компаній, токсичність співпраці з ними та остаточне закриття у 2022-2023, попри спроби перереєстрації на українських / європейських юридичних осіб", - йдеться у аналізі UTG.

За даними аналітиків, спостерігається зниження частки ІТ-сектору у ВВП (з 5,42% у 2022 році до 3,42% у 2024-му) та обсягу експорту ІТ-послуг ($6,38 млрд у 2024 році проти $7,52 млрд у 2022-му).

Фото 2 — Ринок офісів в Україні змінився: компанії ОПК стали головним драйвером попиту замість ІТ-сектору

Міжнародні оборонні гіганти витісняють ІТ

Проте Україна стає справжнім полігоном щодо тестування ноу-хау та передових сучасних систем озброєння, а світові компанії – гіганти зі сфери ОПК запускають або ведуть перемовини про відкриття в країні спільних виробничих потужностей, заводів, науково-дослідницьких центрів, адміністративно-офісних представництв.

До цього процесу активно залучені компанії з:

  • Німеччини (Rheinmetall, KMW)
  • Туреччини (Baykar)
  • США (Northrop Grumman)
  • Великої Британії (BAE Systems)
  • Норвегії, Латвії, Данії, Франції, Італії, Іспанії, Польщі та багатьох інших країн.

Ці компанії відкривають локальні офіси та створюють нові робочі місця.

Лояльність міжнародної громадськості до України зберігається, а можливий вступ до складу НАТО та ЄС, ймовірно, призведуть до появи та розвитку в країні нових міжнародних організацій, підприємств, брендів, особлив тих, які закрилися і повністю залишили територію Росії.

Фото 3 — Ринок офісів в Україні змінився: компанії ОПК стали головним драйвером попиту замість ІТ-сектору

Раніше команда Delo.ua проаналізувала поточний стан ринку офісної нерухомості та перспективи розвитку бізнес-центрів після завершення активної фази воєнних дій. Бізнес-центри, які зможуть адаптуватися до нових реалій, пропонуючи гнучкі умови оренди, сучасні технології та високий рівень безпеки, матимуть конкурентну перевагу на повоєнному ринку.

Автор:
Тетяна Бесараб