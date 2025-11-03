Рынок офисов в Украине изменился: компании ОПК стали главным драйвером спроса вместо ІТ-сектора

На рынке офисной недвижимости Украины произошла значительная трансформация: главным двигателем спроса, вытесняемого ІТ-сектором, становятся международные компании из сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании UTG по итогам третьего квартала 2025 года.

Согласно исследованию количество представительств международных компаний в Украине продолжает сокращаться. В настоящее время их количество составляет 616, в то время как в 2021 году (до начала полномасштабной войны) их было 627.

Снижение ИТ-сектора и рост ОПК

"Вооруженная агрессия РФ в 2014-2015 привела к началу массового оттока российских компаний, токсичность сотрудничества с ними и окончательное закрытие в 2022-2023, несмотря на попытки перерегистрации на украинские/европейские юридические лица", - говорится в анализе UTG.

По данным аналитиков, наблюдается снижение доли ИТ-сектора в ВВП (с 5,42% в 2022 году до 3,42% в 2024-м) и объема экспорта ИТ-услуг ($6,38 млрд в 2024 году против $7,52 млрд в 2022-м).

Тем не менее, Украина становится настоящим полигоном по тестированию ноу-хау и передовых современных систем вооружения, а мировые компании – гиганты из сферы ОПК запускают или ведут переговоры об открытии в стране совместных производственных мощностей, заводов, научно-исследовательских центров, административно-офисных представительств.

К этому процессу активно вовлечены компании по:

Германии (Rheinmetall, KMW)

(Rheinmetall, KMW) Турции (Baykar)

(Baykar) США (Northrop Grumman)

(Northrop Grumman) Великобритании (BAE Systems)

(BAE Systems) Норвегия, Латвия, Дания, Франция, Италия, Испания, Польша и многие другие страны.

Эти компании открывают локальные офисы и создают новые рабочие места.

Лояльность международной общественности к Украине сохраняется, а возможное вступление в состав НАТО и ЕС, вероятно, приведет к появлению и развитию в стране новых международных организаций, предприятий, брендов, особенно закрывшихся и полностью покинувших территорию России.