Рынок офисов в Украине изменился: компании ОПК стали главным драйвером спроса вместо ІТ-сектора
На рынке офисной недвижимости Украины произошла значительная трансформация: главным двигателем спроса, вытесняемого ІТ-сектором, становятся международные компании из сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании UTG по итогам третьего квартала 2025 года.
Согласно исследованию количество представительств международных компаний в Украине продолжает сокращаться. В настоящее время их количество составляет 616, в то время как в 2021 году (до начала полномасштабной войны) их было 627.
Снижение ИТ-сектора и рост ОПК
"Вооруженная агрессия РФ в 2014-2015 привела к началу массового оттока российских компаний, токсичность сотрудничества с ними и окончательное закрытие в 2022-2023, несмотря на попытки перерегистрации на украинские/европейские юридические лица", - говорится в анализе UTG.
По данным аналитиков, наблюдается снижение доли ИТ-сектора в ВВП (с 5,42% в 2022 году до 3,42% в 2024-м) и объема экспорта ИТ-услуг ($6,38 млрд в 2024 году против $7,52 млрд в 2022-м).
Тем не менее, Украина становится настоящим полигоном по тестированию ноу-хау и передовых современных систем вооружения, а мировые компании – гиганты из сферы ОПК запускают или ведут переговоры об открытии в стране совместных производственных мощностей, заводов, научно-исследовательских центров, административно-офисных представительств.
К этому процессу активно вовлечены компании по:
- Германии (Rheinmetall, KMW)
- Турции (Baykar)
- США (Northrop Grumman)
- Великобритании (BAE Systems)
- Норвегия, Латвия, Дания, Франция, Италия, Испания, Польша и многие другие страны.
Эти компании открывают локальные офисы и создают новые рабочие места.
Лояльность международной общественности к Украине сохраняется, а возможное вступление в состав НАТО и ЕС, вероятно, приведет к появлению и развитию в стране новых международных организаций, предприятий, брендов, особенно закрывшихся и полностью покинувших территорию России.
Ранее команда Delo.ua проанализировала состояние рынка офисной недвижимости и перспективы развития бизнес-центров после завершения активной фазы военных действий. Бизнес-центры, которые смогут адаптироваться к новым реалиям, предлагая гибкие условия аренды, современные технологии и высокий уровень безопасности, будут иметь конкурентное преимущество на послевоенном рынке.