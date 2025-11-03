Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок офисов в Украине изменился: компании ОПК стали главным драйвером спроса вместо ІТ-сектора

бизнес-центр
Рынок офисов в Украине изменился / Shutterstock

На рынке офисной недвижимости Украины произошла значительная трансформация: главным двигателем спроса, вытесняемого ІТ-сектором, становятся международные компании из сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании UTG по итогам третьего квартала 2025 года.

Согласно исследованию количество представительств международных компаний в Украине продолжает сокращаться. В настоящее время их количество составляет 616, в то время как в 2021 году (до начала полномасштабной войны) их было 627.

Снижение ИТ-сектора и рост ОПК

"Вооруженная агрессия РФ в 2014-2015 привела к началу массового оттока российских компаний, токсичность сотрудничества с ними и окончательное закрытие в 2022-2023, несмотря на попытки перерегистрации на украинские/европейские юридические лица", - говорится в анализе UTG.

По данным аналитиков, наблюдается снижение доли ИТ-сектора в ВВП (с 5,42% в 2022 году до 3,42% в 2024-м) и объема экспорта ИТ-услуг ($6,38 млрд в 2024 году против $7,52 млрд в 2022-м).

Фото 2 — Рынок офисов в Украине изменился: компании ОПК стали главным драйвером спроса вместо ІТ-сектора

Тем не менее, Украина становится настоящим полигоном по тестированию ноу-хау и передовых современных систем вооружения, а мировые компании – гиганты из сферы ОПК запускают или ведут переговоры об открытии в стране совместных производственных мощностей, заводов, научно-исследовательских центров, административно-офисных представительств.

К этому процессу активно вовлечены компании по:

  • Германии (Rheinmetall, KMW)
  • Турции (Baykar)
  • США (Northrop Grumman)
  • Великобритании (BAE Systems)
  • Норвегия, Латвия, Дания, Франция, Италия, Испания, Польша и многие другие страны.

Эти компании открывают локальные офисы и создают новые рабочие места.

Лояльность международной общественности к Украине сохраняется, а возможное вступление в состав НАТО и ЕС, вероятно, приведет к появлению и развитию в стране новых международных организаций, предприятий, брендов, особенно закрывшихся и полностью покинувших территорию России.

Фото 3 — Рынок офисов в Украине изменился: компании ОПК стали главным драйвером спроса вместо ІТ-сектора

Ранее команда Delo.ua проанализировала состояние рынка офисной недвижимости и перспективы развития бизнес-центров после завершения активной фазы военных действий. Бизнес-центры, которые смогут адаптироваться к новым реалиям, предлагая гибкие условия аренды, современные технологии и высокий уровень безопасности, будут иметь конкурентное преимущество на послевоенном рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб