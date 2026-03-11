Цілком або частинами: в Одесі виставили на продаж новий офісний центр за $6,8 млн

Новий офісний центр DERBY Style House в Одесі площею 7200 кв. м виставили на продаж за 6,8 млн доларів. Інвесторам пропонують купити весь об'єкт за 6,8 млн доларів або окремі офіси площею від 100 кв. м.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Бізнес-центр розташований за адресою Фонтанська дорога, 6. Це район з активним автомобільним та пішохідним трафіком. До центральної частини міста можна доїхати на авто за 5 хвилин. На відстані 1 км від будівлі знаходяться пляжі Аркадії та "Траса здоров'я".

Загальна корисна площа становить 7200 кв. м. Будівля має шість наземних поверхів. У підземному рівні розміщені 22 машиномісця, автомийка, складські та технічні зони. На шостому поверсі облаштована відкрита тераса.

Вартість усього об'єкта становить 6,8 млн доларів. Інвестори можуть придбати будівлю повністю або вибрати окремі поверхи та приміщення. Мінімальна площа для купівлі становить 100 кв. м, максимальна — 1000 кв. м.

Об'єкт інтегрований у новий житловий масив преміумкласу, який налічує понад 600 квартир. Перші дві секції житлового комплексу вже введені в експлуатацію. Основна частина мешканців — люди із середнім та високим рівнем доходу.

Нагадаємо, у 2025 році столичний ринок офісів продемонстрував зростання попиту на 26%, а річне валове поглинання площ сягнуло 160 тис. кв. м. Водночас на ринок не було введено жодного нового бізнес-центру.