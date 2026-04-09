Цена будет ниже базовой Model 3: Tesla разрабатывает новый компактный внедорожник – Reuters

tesla, motors, logo, a
Tesla разрабатывает новый компактный внедорожник / Depositphotos

Компания Tesla разрабатывает новую модель компактного электромобиля, которая будет меньше и дешевле текущих версий Model 3 и Model Y. Автопроизводитель уже обсудил с поставщиками спецификации компонентов и производственные процессы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Характеристики и производство

Новый внедорожник будет длиной 4,28 метра (4,28 м). Для сравнения, длина популярной модели Model Y составляет около 15,7 фута (4,79 м). Компания планирует наладить выпуск автомобилей в Китае с последующим расширением мощностей на США и Европу.

Снижение цены планируется добиться за счет использования меньшего аккумулятора. Это приведет к сокращению запаса хода по сравнению с Model Y, проезжающей 306-327 миль (492,46-526,27 км).

Стратегия продукта

Новая модель может стать частью перехода в автономное будущее. Сотрудник компании отметил: "В общем автопроизводитель сейчас стремится создавать модели, которые будут беспилотными, но будут предлагать вариант управления человеком".

Такой подход обусловлен тем, что регуляторное одобрение полностью беспилотных машин на многих рынках может занять годы.

Ценовая политика

Tesla стремится установить цену, которая будет значительно ниже стоимости седана Model 3. Сейчас Model 3 стоит от 34 000 долларов в Китае и около 37 000 долларов в США.

Проект находится на ранней стадии разработки. Tesla официально не комментировала планы выпуска этой модели. Ранее компания уже демонстрировала прототипы, такие как Roadster и Semi, серийное производство которых задерживалось на годы.

Напомним, по итогам первого квартала 2026 года компания Tesla не оправдала ожиданий аналитиков по продажам, зафиксировав один из самых слабых результатов за последние годы.

Автор:
Татьяна Ковальчук