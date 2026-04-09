Ціна буде нижчою за базову Model 3: Tesla розробляє новий компактний позашляховик – Reuters

Компанія Tesla розробляє нову модель компактного електромобіля, яка буде меншою та дешевшою за поточні версії Model 3 та Model Y. Автовиробник вже обговорив з постачальниками специфікації компонентів та виробничі процеси.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Характеристики та виробництво

Новий позашляховик матиме довжину 4,28 метра (4,28 м). Для порівняння, довжина популярної моделі Model Y становить близько 15,7 футів (4,79 м). Компанія планує налагодити випуск авто в Китаї з подальшим розширенням потужностей на США та Європу.

Зниження ціни планується досягти за рахунок використання меншого акумулятора. Це призведе до скорочення запасу ходу порівняно з Model Y, яка проїжджає 306-327 миль (492,46-526,27 км).

Стратегія продукту

Нова модель може стати частиною переходу до автономного майбутнього. Співробітник компанії зазначив: "Загалом автовиробник зараз прагне створювати моделі, які будуть безпілотними, але пропонуватимуть варіант керування людиною".

Такий підхід зумовлений тим, що регуляторне схвалення повністю безпілотних машин на багатьох ринках може тривати роками.

Цінова політика

Tesla прагне встановити ціну, яка буде значно нижчою за вартість седана Model 3. Наразі Model 3 коштує від 34 000 доларів у Китаї та близько 37 000 доларів у США.

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Tesla офіційно не коментувала плани щодо випуску цієї моделі. Раніше компанія вже демонструвала прототипи, як-от Roadster та Semi, серійне виробництво яких затримувалося на роки.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2026 року компанія Tesla не виправдала очікувань аналітиків щодо продажів, зафіксувавши один із найслабших результатів за останні роки.