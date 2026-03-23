Цена газа в Европе подскочила на 5% из-за ультиматума Трампа Ирану

Цены на природный газ в Европе возобновили рост после очередного обмена угрозами между США и Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

В начале торгов бенчмарковые контракты подорожали более чем на 5%, что полностью нивелировало падение предыдущей сессии.

Трейдеры обеспокоены ультиматумом Дональда Трампа, предоставившего Тегерану два дня на открытие Ормузского пролива под угрозой ударов по иранским электростанциям. В ответ иранская сторона заявила о готовности атаковать ключевую энергетическую инфраструктуру по всему Ближнему Востоку.

Продолжающиеся уже четвертую неделю военные действия фактически остановили судоходство через Ормузский пролив. Это привело к блокированию почти 20% мировых потоков сжиженного природного газа (СПГ).

Ситуация усугубляется повреждением мощностей крупнейшего завода СПГ в Катаре, где около 17% инфраструктуры выведено из строя. По официальным заявлениям катарской стороны, возобновление объемов производства до довоенного уровня может занять до пяти лет.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. отмечают, что цены на газ в Европе и Азии вынуждены будут продолжать рост из-за продолжительных перебоев в поставках.

Масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока на прошлой неделе вынудили экспертов повысить свои прогнозы.

По мнению специалистов, дефицит энергоресурсов будет продолжаться гораздо дольше, чем ожидалось ранее, что создает дополнительное давление на глобальные рынки.

Накопление газа в Европе

На фоне нестабильности европейские правительства сосредоточены на восстановлении истощенных запасов газа. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен призвал государства-члены начать заполнение хранилищ как можно раньше во избежание пиковой конкуренции за ресурс летом.

Предлагается снизить целевые показатели заполнения до 80% и максимально использовать гибкость действующего законодательства ЕС.

По состоянию на утро понедельника в Амстердаме фьючерсы на голландский газ выросли до 62,02 евро за мегаватт-час.

Напомним, самый крупный в мире завод по производству LPG в Катаре не работает с 4 марта, что создает серьезные риски для мировой торговли. Эта остановка означает, что мировые рынки газа будут испытывать дефицит в течение недель, даже если закончится конфликт на Ближнем Востоке.